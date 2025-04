Desde la presidencia del CNE se generó incertidumbre y zozobra el 9M, dice Ochoa que libera de culpas a FFAA

Tegucigalpa – El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa acompañado de tres funcionarios electorales compareció este viernes ante la Comisión Especial de investigación del proceso electoral primario del Congreso Nacional, donde se dedicó a alabar las elecciones de 2021, cuestionar a la consejera presidenta Cossette López y retrasos generados desde los despachos de sus compañeras consejeras.

– Ochoa señala tres momentos que llevaron al caos electoral del 9 de marzo: retrasos en el pliego de condiciones y en la entrega de los diseños para la impresión de papeletas, así como en la recepción de papeletas.

– “Desde la presidencia del CNE se instrumentalizó el cargo para generar más incertidumbre y zozobra y decir que la culpa es de una institución”: Consejero Ochoa

– «Esta conspiración no comenzó a construirse el día de la elección, esto comenzó a construirse en septiembre del año pasado».

Al inicio de su rendición de cuentas, Ochoa destacó que en gran medida las elecciones primarias fueron exitosas, “tuvimos un problema de distribución tardía de maletas en dos municipios, pero en 296 municipios se desarrolló con tranquilidad, con normalidad y éxito total”, dijo al destacar el aporte de la tecnología para transparentar el proceso.

Antes de responder al tema por el que fue convocado que es saber qué pasó el 9 de marzo con el retraso de más de 200 maletas electorales, el funcionario que representa al Partido Libertad y Refundación (Libre) se dedicó a reaccionar sobre la participación sobre su compañera del CNE, Cossette López.

A criterio del consejero Ochoa, las declaraciones de la presidenta del CNE ha provocado incertidumbre y zozobra y que no reflejan la postura del pleno, por lo que señaló que la funcionaria debe rectificar o aclarar porque considera que el ente electoral no esté preparado para las elecciones generales.

Consejero del CNE Marlon Ochoa comparece ante la Comisión Especial de Investigación del Proceso Electoral Primario del CN https://t.co/YOzA7xSFoz — Congreso Nacional de Honduras (@Congreso_HND) April 25, 2025

Ochoa dijo que en abril, únicamente han tenido dos sesiones de pleno, no han iniciado la discusión del presupuesto general para los comicios de noviembre próximo.

“Tampoco ha comenzado a discutirse el cronograma para las elecciones generales del 2025, hacemos un llamado por tanto a la presidenta del CNE, que seguirá siendo la presidenta de este ente hasta septiembre, por lo que gran parte de la organización de las elecciones recaerá sobre su presidencia”, afirmó tras alabar el desarrollo de las elecciones del 2021, pese al ambiente adverso que enfrentó en medio de una pandemia.

El consejero Ochoa dijo que los retos que enfrenta el actual proceso electoral deben ser enfrentados como órgano colegiado, “no podemos ni siquiera dar un resquicio de dudas de que las elecciones generales no van a realizarse. Habrán elecciones generales el 30 de noviembre”, expresó.

La comisión legislativa nombrada por Luis Redondo para conocer los sucesos del 9M.

El caos electoral

“Hacia las 11 de la mañana se habían distribuido las maletas electorales de 24 mil 468 Juntas Receptoras de Votos (JRV), equivalentes al 99.1 % del total de JRV”, indicó al aseverar “las maletas llegaron tarde porque se despacharon tarde”.

“Sencillamente es imposible que una maleta llegara a las 5:30 de la mañana si se despacha a las 9:35 de la mañana y además, llegaron a un más tarde de lo que debían haber llegado porque se despacharon en desorden, pero esto fue así por varios antecedentes”.

El también exministro de Finanzas dijo que hubo retrasos e inconvenientes en dos de 27 proyectos electorales que conforman el presupuesto especial de elecciones primarias e internas, incluyendo el proyecto de documentos electorales y el proyecto de transporte. El primero tenía cargado presupuestalmente 435 millones de lempiras y tuvo diversos retrasos, dijo.

En tanto el proyecto de transporte, responsable de la contratación de unidades de transporte pesado para llevar el material electoral, kits tecnológico entre otros desde el Centro Logístico Electoral (CLE) hasta el centro de acopio municipal en 294 municipios.

En los 4 restantes -Distrito Central, El Progreso, La Ceiba y San Pedro Sula-, el material debe ser entregado hasta el centro de votación, señaló Ochoa, al resaltar que es el CNE el que se encarga de este proyecto.

Retrasos detrás del caos electoral

Ochoa señaló tres momentos que llevaron al caos electoral del 9 de marzo, iniciando por las demoras en la publicación del pliego de condiciones, el momento de la entrega de los diseños para la impresión de papeletas y la recepción de papeletas.

En un primer momento, Ochoa responsabilizó que fue porque los despachos de las consejeras López y Ana Paola Hall, respondieron 24 días después. Su despacho fue el primero, defendió.

Además, afirmó que “se generaron diversos acontecimientos entre el 7 y el 27 de enero, pero aquí lo más importante es que los despachos de López y Hall no se pronunciaron al respecto”.

Otros aspectos mencionados por Ochoa señalan que hasta 31 días antes de las elecciones, el CNE fue quien escogió las empresas a las que le iba a encargar la impresión de más de 15 millones de papeletas.

Asimismo, afirmó que adjuntar de forma separada la impresión de las papeletas causó problemas para armar las maletas electorales.

Ochoa sumó la entrega tardía de diseños a la cadena de retrasos que llevaron al caos electoral, e indicó que los mismos se dieron porque “un movimiento interno del Partido Nacional no estaba conforme con el color de fondo usado en las casillas y tardó mucho tiempo en ponerse de acuerdo”.

“Esa decisión de ese movimiento interno que se consistió a lo interno del CNE, provocó demoras sustanciales en la entrega de diseños a las imprentas”, dijo al agregar que el incumplimiento al cronograma, que se dio en 17 de los 18 departamentos.

El funcionario electoral afirmó que “la norma es que se dan demoras sustanciales en la entrega de las maletas de las papeletas en todos los departamentos y se altera algo que debería ser sagrado y de cara a las elecciones generales, la fecha de despacho y de recepción de cada departamento”.

En tal sentido, por estos retrasos, “sin papeletas y documentos esenciales no podíamos iniciar la confesión de la maleta electoral para su despacho. Por eso son tan importantes los retrasos que se originaron”, manifestó.

CNE sabía del retraso en el DC

El pleno del CNE sabía que no se iba a empezar la votación en tiempo y forma en los municipios donde se dio el caos electoral por la entrega tardía de maletas electorales, aseguró Ochoa, quien considera que no dimensionó correctamente la comunicación para atender el problema.

“A las 5:23 de la mañana la consejera presidenta envió un mensaje al chat del pleno diciendo tenemos problemas de distribución en Francisco Morazán, así que el pleno estaba al tanto”, aseveró.

Ochoa expresó que “desde la presidencia del CNE se instrumentalizó el cargo para generar más incertidumbre y zozobra, mintiendo, atribuyéndole la responsabilidad de estas demoras que son propias a otra institución”, dijo sin mencionar a las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de la custodia, transporte de las maletas electorales.

Mencionó que la bitácora de radiofrecuencia tiene registrado “a qué hora salió cada maleta, a qué hora se empezó a cargar cada medio de transporte, a qué hora se finalizó de cargar cada medio de transporte, quien era el custodio encargado de cada transporte, quien es el conductor, cuál es el número de placa del vehículo y el listado de todas las maletas que van contenidas en cada medio de transporte”.

De los 18 departamentos, solo dos se despacharon en el tiempo establecido: Gracias a Dios e Islas de la Bahía, que salieron el 4 y 5 de marzo. Los 16 departamentos restantes salieron fuera del cronograma, lo que afectó la llegada de maletas en el Distrito Central y en San Pedro Sula.

En el Distrito Central, el sábado 8 de marzo a las 10:22 de la noche se cargó el primer bus con material electoral, según lo explicó Ochoa en su rendición de cuentas.

En casos específicos, como en Las Colinas, el funcionario afirmó que “al bus no le permiten ingresar al centro de votación a las 5:00 de la mañana que es cuando debían estar repartiéndose estas maletas, no hay ningún carro. No hay nadie en la calle.

“A las 11 de la mañana que es cuando llegan al centro de votación, este, está lleno de gente indignada porque le han dicho que hay un boicot de las FFAA en contra de su posibilidad de ejercer el sufragio, y la gente enardecida por este discurso, impide incluso que se entregue la maleta electoral, operando bajo una mentira”.

Ante ese ambiente, continuó Ochoa, se decide estacionar el bus y repartir maletas en los pick up que forman parte del convoy, porque al bus no lo dejan ingresar.

El diputado Ramón Barrios y su homólogo Netzer Mejía.

El funcionario también argumentó que en algunos lugares se bajaron las maletas de los buses, como se observó en imágenes captadas por votantes, porque el material fue entregado en desorden y era el único lugar que tenían para hacer la entrega correspondiente.

Para el consejero, sí hubo una conspiración, que fue obviar los antecedentes del proceso referente a los retrasos de entrega. «Esto no comenzó a construirse el día de la elección, esto comenzó a construirse en septiembre del año pasado».

“Es mentira la atribución de responsabilidad a las FFAA… pero los antecedentes que provocaron que se distribuyeran maletas hasta las 9:35 de la mañana fueron convenientemente ignorados por la consejera presidenta desde las 8:30 de la mañana y a lo largo de toda la mañana y culmina en una conferencia donde le atribuye la responsabilidad a las FFAA”, afirmó. VC