Frase del día«Desde la fe católica e inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia, reiteramos nuestro deseo y compromiso por una Nación de justicia y paz, conforme a los principios democráticos de la Constitución».Por: Proceso Digital5 de agosto de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Padre Juan Ángel López | Vocero de la Conferencia Episcopal de Honduras Noticias recientes CalienteAtentado armado deja dos funcionarias policiales heridas en Jacaleapa, El Paraíso PolíticaClaman certidumbre democrática y seguridad jurídica Al DíaGanaderos mexicanos suman 850 millones de dólares en pérdidas por veto fronterizo de EEUU Política“El Cohep son 600 personas, pero Honduras tiene 10 millones”, reacciona Rixi Moncada ante barómetro electoral PolíticaAna Paola Hall dice que recobró la fuerza para seguir en el CNE