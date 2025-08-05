spot_img
Frase del día

«Desde la fe católica e inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia, reiteramos nuestro deseo y compromiso por una Nación de justicia y paz, conforme a los principios democráticos de la Constitución».

Por: Proceso Digital

Padre Juan Ángel López | Vocero de la Conferencia Episcopal de Honduras

