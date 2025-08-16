Desde la clandestinidad, Romeo Vásquez expresa respaldo a marcha de las iglesias

Tegucigalpa – El general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, expresó este viernes que desde la clandestinidad se suma a la marcha por la paz y la democracia organizada por las iglesias Católica y Evangélica este sábado 16 de agosto.

“Desde esta montaña, me uno en oración por mi patria querida Honduras. Este 16 de agosto todas las iglesias del país se unirán en clamor por la paz, la libertad y la prosperidad de nuestra nación”, expresó el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras en un nuevo video.

El general destacó que apoyar la marcha “es nuestra obligación espiritual y patriótica porque hoy nuestra arma más poderosa es la oración”.

Invitó a los hondureños a levantarse como Jehú, el rey ungido por un profeta para derrocar la dinastía de Acab y eliminar la adoración al dios Baal.

Vásquez Velásquez pidió a los hondureños “que sean valiente, decididos y firmes, limpiando la maldad, restaurando el orden para honrar a Dios”.

El general extiende la mano para remar por la paz y la libertad, unidos en oración para hacer hagamos historia por Honduras. VC