Desde la cabeza hasta el último soldado estamos comprometidos con la transición del poder: general Valerio

Tegucigalpa – El jefe de las Fuerzas Armadas, general Héctor Benjamín Valerio, garantizó este martes que la institución castrense está comprometida con la transición del poder.

El general Valerio se apersonó en horas de la noche en los bajos del Congreso Nacional para supervisar y apoyar a los soldados que resguardan el perímetro de este poder del Estado.

Comentó que el propósito de su visita es supervisar la forma en que se está realizando el plan de acuerdo a lo estipulado.

“Estamos supervisando nuestras tropas, que ellos puedan sentir el apoyo de las autoridades desde el jefe del Estado Mayor Conjunto hasta el último soldado estamos comprometidos con esta misión, de tal manera podamos llevar la paz y tranquilidad”, dijo al noticiero Hoy Mismo.

En estos momentos el General Valerio @JefeFFAAHN supervisando a sus tropas en los bajos y perimetro del Congreso Nacional asegurando que están para ser garantes del Imperio de la Constitución de #Honduras 🇭🇳 pic.twitter.com/bXzWdbnA0B — Elena Toledo (@NenaToledo) January 21, 2026

El general Valerio Ardón indicó que espera que el miércoles, los diputados del Congreso Nacional puedan sentir el apoyo de la FFAA y la Policía Nacional en el hemiciclo legislativo.

Reafirmó que los soldados están totalmente comprometidos, comunicó que habrá cierre de calles con círculos de seguridad en los alrededores del centro de Tegucigalpa. AG