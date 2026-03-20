Desde hace tres meses están suspendidas las cirugías electivas en IHSS

Tegucigalpa- El presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Ricardo Rodas, denunció que desde hace tres meses se mantienen suspendidas las cirugías electivas en el sistema, lo que ha provocado un alarmante incremento en la mora quirúrgica.

-Se estima que más de 3,000 cirugías se han dejado de hacer en estos tres meses y mora quirúrgica sigue en aumento, denuncia gremio médico.

Según explicó, en condiciones normales el IHSS realiza entre 50 procedimientos diarios —entre 30 y 35 en la jornada matutina y unos 20 en la vespertina— lo que equivale a unas 1,100 a 1,200 cirugías mensuales que actualmente no se están llevando a cabo.

El galeno detalló que, ante la falta de insumos, hace aproximadamente un mes se emitió un comunicado en el que se plantea que los derechohabientes que puedan comprar por su cuenta los materiales necesarios para sus cirugías, recibirán posteriormente un reembolso por parte del seguro social.

No obstante, criticó que esta medida no resuelve el problema de fondo. “La mayoría de los pacientes no tiene los recursos para adquirir los insumos, por lo que la situación sigue siendo crítica”, advirtió.

El especialista señaló que actualmente la junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social trabaja en la elaboración de un decreto de emergencia, que permitiría agilizar los procesos de compra y liberar recursos de manera más expedita, superando los largos procedimientos administrativos que actualmente retrasan la adquisición de insumos médicos.

Rodas enfatizó que las especialidades más afectadas son ortopedia —especialmente cirugías de reparación—, así como procedimientos de cirugía general, entre ellos hernias y operaciones de columna, como las discales.

Advirtió que la acumulación de casos ha ido en aumento durante los últimos tres meses, generando una mora creciente. “No hemos realizado cirugías y la mora cada día crece más”, lamentó.

Aunque reconoció que las cirugías electivas no son de emergencia, subrayó que no es justo que los pacientes deban esperar largos periodos tras haber recibido un diagnóstico, por lo que urgió a las autoridades a aprobar el decreto de emergencia con rapidez, transparencia y efectividad para reactivar los procedimientos y atender la demanda acumulada y todas las demás falencias que hoy aquejan a los derechohabientes del IHSS.LB