Gobierno tacha de “bufonada” y “un mal chiste” denuncia contra directivos del CN

Tegucigalpa – Luego que el Frente Parlamentario presentará una formal denuncia con motivo de la sanción y publicación en La Gaceta de la adhesión al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), ante la Fiscalía hondureña en contra de la directiva del Congreso Nacional, desde el gobierno hondureño tachan de “bufonada” y “un mal chiste” la acción legal que busca se castigue penalmente a los responsables.

“Eso es una bufonada, es un mal chiste, un argumento que carece moralmente de legitimidad y legalmente de sustento”, declaró a periodistas en Tegucigalpa el titular de la Secretaría de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado.

La denuncia fue interpuesta por el delito de abuso de autoridad contra el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, Angelica Smith y el secretario Carlos Zelaya.

En ese contexto, Salgado señaló que la denuncia contra directivos del Poder Legislativo es un acto de cinismo de un grupo que representa los intereses más oscuros de Honduras, quienes no quieren dejar avanzar la agenda de transformación.

“Son los partidos de la derecha, de las elites; no se puede esperar que sean otra cosa, se pintaron diferente, pero son lo mismo; hay algunos que tienden más al fascismo que otros, unos tienen precio, otros no, los que no, son más fundamentalistas, pero son de derecha”, apostilló.

Apuntó que quienes se oponen a la agenda de transformación que impulsa el gobierno hondureño son gente que lo que menos hacen es pensar en la patria y en el pueblo. (RO)