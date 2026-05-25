Desde este Congreso respetaremos y fortaleceremos la libertad de expresión: Tomás Zambrano

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano aseguró este lunes que desde ese poder del Estado “respetamos y fortaleceremos la libertad de expresión”. Sus declaraciones surgen en la entrega de premios periodísticos parlamentarios 2026.

– Se comprometió a revisar cualquier Ley de Telecomunicaciones junto al Colegio de Periodistas y al gremio.

– Nadie va a atentar contra la libertad de expresión desde este Congreso, aseguró.

Zambrano dijo que establecerá una mesa de diálogo entre el Legislativo y el Colegio de Periodistas para revisar las reformas al Código Penal y los delitos contra el Honor que representan una mordaza contra la prensa libre en Honduras.

Se comprometió que durante su gestión en el Parlamento no se aprobará ninguna “Ley Mordaza”.

Dijo que la labor del periodista y del política van de la mano, por lo que envió un fuerte reconocimiento a los comunicadores que hoy celebran su día.

Pidió a los políticos ser tolerantes a la crítica para mejorar en la función legislativa diaria.

“No podemos permitir ni acompañar que se censura la labor del periodista y los medios de comunicación”, enfatizó Zambrano.

El jefe del Legislativo insistió que “este Congreso no los va a atacar. La libertad de prensa nació para proteger a los ciudadanos y que la sociedad esté informada”. JS