Desde el mismo gobierno se dedican a promocionar las invasiones, indica abogado

Tegucigalpa – El representante legal de personas naturales y jurídicas relacionadas a la tenencia de las tierras, Ramiro Medina, cifró en más de 200 las invasiones realizadas en el transcurso del gobierno.

“Hay ONG que se dedican a promocionar las invasiones, desde el mismo Estado, desde el mismo INA (Instituto Nacional Agrario), el mismo Rafael Alegría, toda una vida así ha sido, promocionar a los invasores”, lamentó.

“Lamentablemente hoy por hoy nosotros tenemos más de 15 años en esta temática y hemos venido evaluando los gobiernos, el de Pepe (Porfirio) Lobo Sosa fue un desastre, Juan Orlando (Hernández) se pudo mantener, Mel Zelaya inició con ese tema de las expropiaciones, pero este gobierno se ha llevado el premio al número uno por la violación, el irrespeto a la propiedad privada”, indicó.

El profesional del derecho indicó que ahora, durante la administración de Xiomara Castro quieren reformar algunos artículos de la Ley de Modernización Agrícola, a su criterio, “para tener una carta blanca en mano y disponer de todas las tierras privadas en Honduras”, acusó.

Medina se refirió a la mesa agraria creada por el Ejecutivo, a la cual perteneció, pero asegura que la misma fue creada solo para callar el reclamo tanto de la empresa privada como de las personas naturales.

El abogado señaló que hay violaciones en este tema, “las invasiones continúan, el proceso de investigación es lento, la Fiscalía es lenta, los jueces son lentos y son muy permisibles.

“Hoy ser invasor de tierras se ha convertido en un en un negocio lucrativo y el problema es que solo se castiga en base al tema de la comisión del delito, pero tan típico del delito, se convierten en masa”, refirió.

A su criterio, como que no existe una política pública por parte del gobierno, “porque pone a las peores personas en estos puestos tan delicados en el tema de las tierras y ellos mismo promocionan las invasiones”, aseguró.

Criticó que los candidatos a elección popular y “la misma candidata presidencial, andan ofreciendo los terrenos privados», dijo al cuestionar por qué no ofrecen los de ellos.

Medina dijo que a la fecha hay más de 5 mil invasiones a nivel de país, pero este año solo van más de 200 invasiones y estamos en el mes de agosto, eso significa que el 2025 cerrará con más de 300. VC