Desde el CN van a empezar a cuestionar la Constitución y luego sabemos lo qué viene, avizora Umaña

Tegucigalpa – El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña avizoró que desde los que dirigen el Congreso Nacional van a comenzar a cuestionar apartados constitucionales para seguidamente dar el siguiente paso. “Van a empezar a cuestionar la Constitución y todos sabemos cuál es el escenario que viene”, aseveró.

“Nos quieren llevar a una cuestión de caos. Hay dos temas, lo que está pasando en el Congreso y lo que se viene por Koriun. El tema de Koriun es un problema que lo están dejando crecer, creo que los ciudadanos van a reaccionar mal de forma virulenta, esto Libre lo está dejando crecer”, esbozó.

Señaló que la misma Constitución prohíbe al gobierno pagar estafas privadas con dineros públicos.

Previó que las bancadas de oposición tendrán que reunirse para fijar posturas unánimes con respecto a las determinaciones del jefe del Legislativo, Luis Redondo.

[LEER] Redondo amenaza con expulsar diputados opositores e instalar su propio Congreso

Cuestionó que Redondo se autoproclame como intérprete de las leyes, ya que es facultad del pleno de la Cámara. “No tiene la facultad de hacer integración a los curules con diputados de otros partidos políticos”, añadió.

Umaña dijo que lo más seguro es que esta tarde no haya sesión en el hemiciclo, aunque se presentarán los diputados de todas las bancadas. “Nos vamos a reunir hoy como bancada, ahí vamos a discutir qué vamos a hacer. A nosotros no nos gusta el zafarrancho, cada quien con su responsabilidad, pero reiteramos que Redondo no puede usurpar curules con gente de otros partidos”, puntualizó. JS