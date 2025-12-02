Descubren cargamento de armas de guerra y municiones dentro de contenedor en Puerto Cortés

Puerto Cortés – La Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), a través de una acción de registro, realizada en el Punto de Control Fronterizo de Puerto Cortés, efectuó un significativo decomiso de armamento de guerra y municiones, en las instalaciones del Centro Logístico de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC).

La operación fue resultado de un esfuerzo conjunto que involucró a la DNSPF, el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), y la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas.

La inspección se centró en un contenedor de color rojo de una agencia naviera y aduanera, que procedía de Estados Unidos y tenía como destino final la ciudad de San Pedro Sula. Según la documentación, el contenedor transportaba mercadería variada tipo encomienda, incluyendo electrodomésticos, ropa y zapatos usados, herramientas, televisores, juguetes y mesas.

Durante el proceso de inspección, las autoridades lograron encontrar en una caja de cartón con varios bultos que presentaban inconsistencias con la carga declarada; Al ser examinados, se confirmó que el contenedor estaba siendo utilizado para el tráfico ilícito de armas, detectando un arsenal de siete armas de fuego, tres pistolas (una Beretta y dos Glock), dos fusiles AR-15 y dos armas tipo fusil/escopeta.

El cargamento ilegal también incluía municiones de diferentes calibres y accesorios, entre ellos 11 cargadores (ocho de metal para arma corta, tres de color negro para fusil y dos de color negro para escopeta), así como seis accesorios para escopeta, 100 cartuchos calibre 12 para escopeta y 200 municiones sin percutir calibre 9mm. JS