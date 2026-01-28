Descubren armas y municiones en una celda de “La Tolva”

Tegucigalpa– Una operación de inspección realizada en las últimas horas en el Centro Penal de “La Tolva”, ubicado en Morocelí, departamento de El Paraíso, dejó al descubierto una caleta con armamento y munición en uno de los módulos donde permanecen recluidos integrantes de estructuras criminales.

Durante la intervención, las autoridades localizaron cinco armas de fuego tipo pistola, 83 proyectiles y ocho cargadores.

Las armas se encontraban ocultos dentro del recinto penitenciario, evidenciando nuevamente los riesgos de seguridad en este tipo de centros de reclusión, donde la población se pregunta ¿Cómo ingresaron esas armas y municiones?.

Toda la evidencia decomisada fue puesta a disposición de la fiscalía de turno adscrita al sistema penitenciario, con el fin de iniciar el proceso legal correspondiente y ampliar las investigaciones para determinar cómo ingresó el material y quiénes estarían involucrados. IR