Descubren archivo clandestino de documentos municipales en viviendas vinculadas al exalcalde de El Corpus

Tegucigalpa – El Ministerio Público ejecuta una serie de allanamientos la mañana de este sábado en viviendas del exalcalde del Corpus, Choluteca, Luis Andrés Rueda.

Se maneja de manera preliminar que se ha encontrado documentación de la municipalidad en viviendas relacionadas con el exedil y exfuncionarias municipales.

La investigación se origina tras denuncias por embargos judiciales que superan los 65 millones de lempiras.

Las diligencias se realizaron en viviendas del exedil y de exempleadas municipales, con el apoyo de elementos de la Policía Militar del Orden Público.

En ese sentido, se han encontrado archivos clandestinos de documentos municipales en una de las viviendas allanadas.

Comunicado sobre allanamientos en El Corpus, Choluteca. pic.twitter.com/hy9SKOcw59 — Ministerio Público (@MP_Honduras) February 14, 2026

De acuerdo con las autoridades, durante las inspecciones se ha encontrado documentación considerada “fidedigna e importante”, que podría revelar cómo se realizaron procesos de contratación de personal y otras actividades dentro de la alcaldía.

Uno de los hallazgos más alarmantes estaría relacionado con demandas millonarias interpuestas por personas que, presuntamente, fueron contratadas de manera irregular, incluso cuando eran menores de edad.

Entre los casos se menciona la contratación de dos niños de entre 8 y 9 años en 2014, quienes posteriormente presentaron demandas por prestaciones laborales que ascienden a unos 2.5 millones de lempiras.

La actual alcaldesa de El Corpus, Katherine Guillén, ha denunciado que la municipalidad enfrenta un embargo cercano a los 63 millones de lempiras heredado de administraciones anteriores. IR