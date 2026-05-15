Desconsuelo e indignación provoca asesinato de policía militar por robo de su motocicleta

Tegucigalpa – Mucha consternación prima por el asesinato del policía militar Adiel Antonio Hernández Carrillo, a quien sus victimarios le robaron la motocicleta en la que se conducía en la aldea El Sitio, Comayagua, zona central de Honduras.

El cuerpo del elemento del Noveno Batallón de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), fue retirado este viernes de la morgue capitalina luego que se le practica la autopsia médico legal.

Según el reporte, varios delincuentes lo despojaron de sus pertenencias, incluyendo su motocicleta, y posteriormente le dispararon hasta quitarle la vida.

La indignación aumentó entre la población luego de que circulara una imagen del cuerpo sin vida del joven, donde ciudadanos denunciaron que los atacantes incluso le habrían robado hasta sus zapatos.

Se conoció que el ahora occiso iba a ver a su esposa, quien recién había dado a luz, cuando fue asesinado en Comayagua.

La violencia le arrebata la vida a seis hondureños cada día, de acuerdo a datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS