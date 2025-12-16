Desconocer el resultado en Honduras sería un ataque directo a la democracia: María Elvira Salazar

Tegucigalpa – La congresista estadounidense María Elvira Salazar advirtió este martes que desconocer el resultado de las elecciones generales en Honduras es un ataque directo a la democracia.

A través de su cuenta de red social “X”, señaló que los hondureños ya hablaron en las urnas el 30 de noviembre, y que su mensaje fue claro y contundente.

“Honduras no quiere a los Zelaya ni al socialismo del Partido Libre”, posteó la congresista republicana.

Salazar sostuvo que la voluntad popular se expresó en las urnas y debe ser respetada.

Indicó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya cuenta con las actas; lo único que corresponde ahora es un conteo riguroso y transparente para evitar el caos y cualquier intento de manipulación.

(LEER): Insólito: Castro llama a colectivos y movimientos sociales a concentrarse en Tegucigalpa

Más temprano, la mandataria hondureña convocó a los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) y los movimientos sociales a movilizarse pacíficamente en la capital hondureña denunciando que se está fraguando un golpe de Estado. AG