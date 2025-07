Desconfianza e inseguridad asfixian a pequeños empresarios, remarca economista

Tegucigalpa- El economista hondureño Julio Raudales advirtió que el panorama económico para los pequeños y medianos empresarios del país se está volviendo cada vez más difícil, debido a múltiples factores que van más allá del alza en la Tasa de Política Monetaria (TPM).

Según Raudales, el clima de negocios en Honduras sigue siendo desfavorable y no solo por las tasas de interés elevadas, sino también por la complejidad administrativa, la falta de seguridad jurídica, la inseguridad ciudadana y, especialmente, la creciente desconfianza del sistema financiero hacia los emprendedores y hogares sin estabilidad laboral.

“Los bancos no prestan barato porque ven demasiado riesgo. Si la confianza no mejora, será imposible que se reduzcan las tasas de interés, sin importar lo que haga el Banco Central”, apuntó.

Raudales recordó que hace un año las tasas de interés eran artificialmente bajas, y aun así no hubo un despegue de la inversión, ni extranjera ni nacional. “Había sobreliquidez en los bancos, pero la gente no pedía préstamos porque no había confianza ni condiciones para invertir”, señaló.

Además, criticó la gestión económica del actual gobierno y dijo que el nuevo gobierno que asuma en enero próximo debe llegar con un paquete de medidas concretas para restaurar la confianza en el país. “Si no se recupera la credibilidad, vamos a seguir en este estancamiento que impide el desarrollo”, advirtió.

El economista también alertó sobre una posible “dominancia fiscal”, es decir, que el Banco Central esté operando para financiar el gasto excesivo del gobierno, lo que seguiría elevando las tasas de interés sin importar lo que ocurra con la TPM.

Honduras mantiene actualmente la inflación más alta de Centroamérica, lo cual complica aún más el acceso al crédito y deteriora las expectativas de inversión, concluyó Raudales.LB