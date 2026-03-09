Desconexión digital y mente limpia

Javier Franco

Hace pocos días, el Senado de México aprobó una reforma laboral que reconoce el derecho a la desconexión digital, una medida que será publicada próximamente en su Diario Oficial. La reforma establece que los trabajadores no están obligados a responder llamadas, correos electrónicos o mensajes de trabajo fuera de su jornada laboral.

El debate se ha concentrado, naturalmente, en la relación entre empleadores y trabajadores. Sin embargo, esa decisión, la adopto y quisiera abrir a una reflexión más amplia que trasciende el ámbito laboral: ¿qué significa realmente desconectarse en una época donde la atención humana está permanentemente capturada por el mundo digital?

Nuestros abuelos solían repetir una frase sencilla pero cargada de sabiduría: “El tiempo perdido hasta los santos lo lloran.” No era una advertencia menor. Era una manera de recordarnos que el tiempo es, probablemente, el recurso más valioso que posee una persona. En la actualidad esa frase cobra un nuevo significado, porque no solo importa en qué dedicamos nuestro tiempo, sino también a quién se lo entregamos.

Vivimos en un ecosistema digital diseñado para capturar nuestra atención. Cada notificación, cada video corto, cada mensaje viral nos resta tiempo y compite por ocupar un espacio en nuestra mente. Las plataformas digitales han perfeccionado el uso de mecanismos conocidos por la psicología y la neurociencia: recompensas inmediatas, estímulos constantes y pequeñas descargas de dopamina que refuerzan el hábito de permanecer conectados.

El resultado es una sociedad hiperconectada, pero mentalmente saturada.

Desde hace varios años he estudiado este fenómeno en Honduras a través del proyecto #NoSoloFakeNews y del libro No Solo Fake News. Allí sostengo que la desinformación no es únicamente un problema mediático o político. Es también un problema cognitivo. La mente humana no fue diseñada para procesar el volumen de información, y de manipulación, que circula hoy en los entornos digitales.

En ese contexto aparece otro fenómeno silencioso: la dependencia emocional de la validación digital.

Hoy es cada vez más frecuente observar personas cuya autoestima parece depender de un “like”, de un “me gusta” o de la aprobación inmediata de una audiencia invisible. La psicología social ha explicado ampliamente este fenómeno: los seres humanos buscan pertenencia, reconocimiento y aceptación dentro de un grupo. Las redes sociales amplifican ese impulso natural hasta convertirlo en una forma permanente de exposición.

No es extraño entonces que muchas personas, sobre todo políticos, desarrollen una relación casi adictiva con el foco digital. El aplauso inmediato se convierte en una recompensa psicológica. La visibilidad sustituye a la reflexión. Y la reacción instantánea termina reemplazando al pensamiento pausado.

Pero ese circuito emocional no fortalece la mente. La fragmenta.

En la práctica, basta que alguien decida desconectarse algunas horas del teléfono para que aparezca una reacción inmediata: preguntas, reclamos o la expectativa de una respuesta instantánea. La hiperconectividad ha normalizado la idea de que todos debemos estar disponibles todo el tiempo.

Una mente saturada de estímulos constantes pierde capacidad crítica. Y una sociedad con menor capacidad crítica se vuelve más vulnerable a la desinformación, a la manipulación emocional y a las narrativas falsas que hoy circulan con enorme velocidad.

Por eso el debate sobre la desconexión digital no debería limitarse únicamente al horario laboral, también debería invitarnos a reflexionar sobre la higiene mental que necesitamos en una era dominada por algoritmos diseñados para capturar nuestra atención.

Desconectarse no es solamente apagar el teléfono cuando termina la jornada de trabajo. Desconectarse también significa recuperar espacios de silencio mental, de lectura profunda, de pensamiento crítico y de vida fuera del espectáculo permanente de las redes sociales.

En un mundo donde la información se multiplica a una velocidad nunca antes vista, aprender a desconectarse puede convertirse en un acto de salud mental.

A veces basta con desconectarse unas horas del teléfono para notar algo revelador: aparecen mensajes preguntando por qué no se respondió de inmediato o insinuando que el silencio digital es extraño. Ese pequeño episodio cotidiano muestra hasta qué punto la sociedad se ha acostumbrado a vivir en disponibilidad permanente.

Quizá por eso, en la era digital, aquella vieja frase de nuestros abuelos vuelve a cobrar sentido: el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Y tal vez hoy deberíamos recordarlo más que nunca. Porque el tiempo que entregamos a los algoritmos es tiempo que dejamos de entregarle a la reflexión, a la conversación real y a la vida misma.