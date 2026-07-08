Deschamps y la designación de Facundo Tello: “Confío plenamente en el trío arbitral”

Boston (EE.UU.).- Didier Deschamps, seleccionador de Francia, expresó este miércoles que confía “plenamente” en el trío arbitral compuesto por el argentino Facundo Tello y sus asistentes en el partido de los cuartos de final del Mundial 2026 ante Marruecos.

“Obviamente, uno se puede hacer preguntas, ha habido ciertas designaciones y es ajeno a nuestro control. Confió plenamente en el trío arbitral. Tello y sus asistentes creo que serán igual de buenos que (François) Letexier (árbitro francés que también dirige encuentros en el actual Mundial, entre ellos el polémico Argentina-Egipto del día anterior) y sus asistentes”, valoró durante la rueda de prensa de la víspera del partido.

“Algunas decisiones arbitrales pueden dar lugar a debate, pero nuestra preocupación es Marruecos, no el trío arbitral. Están ahí para aplicar de manera justa las reglas del juego”, abundó Deschamps. EFE/ir