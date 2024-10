Deschamps: «España ha sido el equipo que mejor ha jugado en la Eurocopa»

Múnich (Alemania) – Didier Deschamps, seleccionador de Francia, reconoció este lunes en rueda de prensa que la selección española, a la que se enfrentará en las semifinales de la Eurocopa de fútbol, «es la que mejor ha jugado» de todo el torneo y recordó que la ‘Roja’ siempre ha tenido un buen centro del campo, clave en sus buenos momentos.

El técnico galo se deshizo en halagos hacia el combinado que dirige Luis de la Fuente. En 24 horas Francia y España se enfrentarán en el Allianz Arena de Múnich y Deschamps analizó a España a la vez que valoró las opciones de su equipo de alcanzar la gran final de Berlín.

«Las selecciones españolas siempre tienen la capacidad de tener un buen centro del campo. Pedri no está, obviamente (por lesión), pero tienen esa capacidad de ayudar a su selección a mantener el control del partido. Les convierte en un equipo complicado. Rodri, especialmente, es un jugador que es el eje de España. Pero son todos en España, todo lo que han estado haciendo desde el principio del torneo. No quiero pasarles la presión, pero ha sido el equipo que mejor ha jugado en esta Eurocopa y esa es la impresión que me ha dado a mí», dijo.

También habló sobre el modo en el que Francia puede frenar a los extremos de España, Lamine Yamal y Nico Williams: «Si tienen el balón, tenemos que intentar defenderlos. Pero también podemos obligarles a intentar que no reciban, por ejemplo. También podemos limitar su capacidad de ataque dentro del partido. Tienen muchísima calidad y son jugadores que les dan un punto extra. Tienen una física distinta con estos dos futbolistas y dan a España otras posibilidades», declaró.

Además, fue preguntado por la impresión que tienen algunos aficionados de que Francia hace un fútbol aburrido y bromeó con el periodista antes de responder con su opinión sobre el estilo de su selección:

¿De dónde es usted? ¿Sueco? ¿No será un francés disfrazado de sueco? «Si usted se aburre, cambie de cadena y ponga otro partido. No tiene por qué ver estos partidos, no pasa nada. Es una Eurocopa, un torneo difícil para todos. Nos ha pasado en anteriores ediciones. Pero también tenemos la capacidad de hacer felices a muchos franceses. Ha habido periodos en nuestro país que lo hemos pasado mal, pero lo siento si en Suecia aburre nuestro fútbol, me sabe mal», indicó.

Respecto al nivel de Kylian Mbappé y cómo se encuentra su mejor jugador después de firmar un torneo errático marcado por una fractura en su nariz que le obliga a jugar con máscara, informó de que el jugador del Real Madrid estará «al 110 por ciento futbolísticamente» aunque desde el punto de vista físico «no esté del todo bien».

«Queríamos que descansara lo más posible. Nos habría encantado tener un día más para descansar. Hemos hecho todo lo posible para que lo hiciera y estoy convencido de que está mentalmente en buen estado. No tiene nada que ver con el último partido. Tuvo un problema en la espalda, la máscara, el golpe en la nariz… Podría haber sido el final del campeonato pero sigue con nosotros. Se acostumbra a las nuevas condiciones de juego y estoy convencido de que lo va a dar todo con el grupo», manifestó.

«Es una nueva situación para Kylian, el hecho de que tenga que llevar una máscara. Está un poco modificada, no ve exactamente igual. Es una cosa que hay que acostumbrarse. El moratón ha desaparecido y cada día está un poco mejor la nariz. Se va a tener que acostumbrar y la va a tener que llevar un par de semanas más o a lo mejor meses», agregó sobre Mbappé.

Y sobre su portero Mike Maignan, uno de los mejores de la Eurocopa, recordó que no tiene que recordar «por qué tiene un altísimo nivel» y señaló que es un guardameta con «una gran presencia» dentro del terreno de juego. «Donde sea, es un gran líder para el equipo. Es un líder de la manada, por decirlo así. Ahora se habla un poco más de él que antes. No nos sorprende un talento así de un día para otro. Tuvo ciertas lesiones», apuntó.

Por último, tuvo palabras para Olivier Giroud, que no ha gozado de muchas oportunidades durante la Eurocopa: «Había que tomar decisiones con él. Sé que no ha sido titular en tres partidos, pero luego ha jugado y ha sido más eficiente que otros. Depende de la situación, de la lectura del partido, del rival. Obviamente, el hecho de que necesitemos a más gente en el área, puede influir. Hemos generado ocasiones, podemos generar más. No hemos marcado no por falta de oportunidades, que hemos tenido muchísimas. Mañana va a ser muy importante que intentemos aprovecharlas», culminó. JS