Deschamps: «El objetivo mañana es clasificarnos»

Redacción Deportes – El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, aseguró este domingo en la previa del partido ante Irak que el único objetivo del equipo es clasificarse para la siguiente ronda.

«El objetivo es ganar y clasificarnos», dijo Deschamps durante una rueda de prensa en Filadelfia (Estados Unidos), escenario del partido de este lunes.

El técnico galo dejó abierta la posibilidad de introducir cambios en el once con respecto al que alineó en el estreno frente a Senegal, aunque negó que respondan a la mala primera parte completada ante el conjunto africano.

«Los once titulares no pueden empezar en todos los partidos. No se trata de quitarle el puesto a uno para dárselo a otro. Estoy convencido de que, en mi equipo, al menos 20 futbolistas tienen nivel para ser titulares, pero solo puedo alinear a once en cada encuentro», dijo Deschamps.

«Después nos espera otro partido contra Noruega, que también será importante, aunque quizá no tanto como el de mañana. Solo tendremos cuatro días de descanso, que no son lo mismo que seis para recuperarse», añadió.

Deschamps también se refirió a España, una de las grandes favoritas al título junto con la misma Francia y Argentina, después de que este sábado goleara por 4-0 a Arabia Saudí.

«¿Lamine Yamal? Cuando está en la cancha no hay duda de que España es más fuerte. Este jugador puede marcar la diferencia», dijo el técnico galo.

Francia e Irak se enfrentarán a partir de las 17:00 hora local (21:00 GMT) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. EFE