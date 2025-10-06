Deschamps confía en poder contar con Mbappé

París.- El seleccionador francés, Didier Deschamps, se mostró este lunes confiado en poder contar con el atacante Kylian Mbappé, que abandonó el campo lesionado en el tobillo derecho el pasado sábado en el partido del Real Madrid contra el Villarreal.

«Está con nosotros, tiene un pequeño problema que no parece definitivo, de lo contrario no estaría ahora aquí», aseguró Deschamps en rueda de prensa en Clairefontaine, sede de concentración de la selección francesa.

Mbappé, capitán de la selección a sus 26 años, forma parte de la convocatoria de Francia para afrontar el próximo sábado a Azerbaiyán y el lunes siguiente a Islandia, en partidos de la fase de clasificación para el Mundial de 2026.

Como el resto de los jugadores, Mbappé será examinado por el servicio médico de la selección, indicó Deschamps.

«Veremos con el cuerpo médico cómo se encuentra, evaluaremos su estado y también su evolución», señaló el seleccionador.

El jugador se vio afectado en el tobillo derecho, el mismo que tenía tocado antes del partido contra el Villarreal. EFE/ir