Deschamps asegura que Mbappé está bien y tiene derecho a no entrenar diez minutos

Arlington (EE.UU.)- El técnico francés Didier Deschamps, aseguró que Kylian Mbappé está bien y que tiene derecho «a no estar en el entrenamiento diez minutos».

«¿Tú has visto que no se entrenase?. Tiene derecho a no estar diez minutos, como cualquier jugador», indicó en la conferencia de prensa, al ser preguntado si la estrella francesa estaba al cien por cien para enfrentarse este martes a España, en la semifinal del Mundial 2026.

Mbappé sí estuvo con el grupo en los 15 minutos abiertos a la prensa, al igual que Aurelien Tchouameni, ausente los dos últimos encuentros, y del que Deschamps dijo que «no está al cien por cien», pero se encuentra «disponible». EFE/ir