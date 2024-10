Deschamps: «A Mbappé se le notaba cansado, no tenía sentido dejarle jugar»

Hamburgo (Alemania) – Didier Deschamps, seleccionador de Francia, aseguró este viernes en rueda de prensa, tras la clasificación para las semifinales de la Eurocopa 2024 en la tanda de penaltis ante Portugal, que sustituyó a Kylian Mbappé antes de la segunda parte de la prórroga porque le notaba «cansado» y no tenía «sentido dejarle jugar» pese a que tenía en el horizonte una tanda de penaltis.

«Se le notaba cansado y no es fácil. Le vi pasar apuros en la primera parte de la prórroga. No tenía sentido dejarle jugar, aunque hubiese penaltis. Kylian siempre ha sido sincero conmigo y con el grupo y me pareció normal que entrara algo de frescura», declaró.

El técnico afirmó que el choque frente al conjunto dirigido por Roberto Martínez fue «muy tenso y reñido» y reconoció que se podría haber decantado «en un sentido o en otro» porque todo se reducía a detalles.

Sin embargo, declaró sentirse «muy feliz» por sus jugadores, que, aseguró, «se esforzaron hasta el límite para llevar a Francia al lugar correcto».

«Ya estaba disfrutando estar en cuartos, vamos a disfrutar un poco más estar en semifinales. Se convierte en un hábito pero no debe trivializarse», agregó.

Además, habló sobre la tanda de penaltis que lanzaron sus jugadores y señaló que todos tuvieron «mucha tranquilidad» frente a un portero de mucha calidad como Diogo Costa, que en octavos de final detuvo tres penaltis a Eslovenia. «Fue un equilibrio de poder contra el portero. Y ganamos», concluyó. JS