Descenso en las temperaturas y precipitaciones débiles para este domingo

Tegucigalpa – Para este domingo se pronostica descenso en las temperaturas y precipitaciones débiles en las regiones del norte, noroccidente y en sectores del centro y oriente de Honduras.

Para el resto del territorio hondureños las condiciones serán secas.

Estas condiciones climáticas son generadas por los vientos del noreste asociados a una masa de aire frío.

El oleaje en el litoral Caribe y el Golfo de Fonseca será de uno a tres pies.

La temperatura máxima en el departamento de Atlántida será de 26 grados Celsius, 36 en Choluteca, 26 en Colón, 28 en Comayagua, 24 en Copán, 28 en Cortés, 26 en El Paraíso, 29 en Gracias a Dios y 20 en Intibucá.

En Islas de la Bahía la temperatura será de 26 grados Celsius, 26 en Francisco Morazán, 26 en La Paz, 24 en Lempira, 24 en Ocotepeque, 30 en Olancho, 26 en Santa Bárbara, 36 en Valle y 24 en Yoro. AG