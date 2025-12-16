Descenso de temperaturas en gran parte del país por frente frío

Tegucigalpa- La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), a través del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), informó que continúa la influencia de una masa de aire frío sobre el territorio nacional, la cual genera viento fresco del noreste, abundante nubosidad y precipitaciones en varias regiones.

De acuerdo con el pronóstico, este fenómeno está provocando lluvias y chubascos de moderada intensidad en las regiones norte, occidente y centro del país.

En tanto, en el oriente y suroccidente se esperan precipitaciones débiles a moderadas y de forma dispersa, con mayores acumulados en sectores montañosos. Para la región sur, predominan condiciones secas.

Cenaos indicó además que se registra un descenso en la temperatura ambiente, especialmente durante las horas de la noche y la madrugada.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe oscilará entre 2 y 4 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies. La fase actual de la luna es cuarto menguante.

Respecto a las temperaturas máximas y mínimas por región, el pronóstico detalla:

Zona sur: máxima de 35 °C y mínima de 23 °C.

Zona central: máxima de 26 °C y mínima de 15 °C.

Zona norte: máxima de 27 °C y mínima entre 19 y 23 °C.

Tegucigalpa: temperatura máxima de 24 °C y mínima de 16 °C.

Zona occidental: temperaturas máximas entre 25 y 27 °C, con mínimas que oscilan entre 12 y 24 °C.

Zona oriental: máxima de 26 °C y mínima de 19 °C.

En relación con el ciclo solar, el sol salió a las 6:05 de la mañana y se ocultará a las 5:23 de la tarde.

Las autoridades de Copeco recomiendan a la población tomar precauciones ante el descenso de temperaturas y las lluvias, especialmente en zonas vulnerables a deslizamientos o crecidas repentinas de ríos.LB