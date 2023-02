Desayunos y burritas suben 5 lempiras en comedores de mercados

Tegucigalpa – Vendedores de mercados capitalinos reportan que no pueden absorber aumento en los huevos y por tanto han incrementado el precio de desayunos y burritas en 5 lempiras.

Doña Sandra, vendedora en mercado San Pablo, confirmó que están comprando el cartón de huevos a 150 lempiras, cuando antes lo compraban entre 90 y 100 lempiras, pero en las últimas semanas el precio está “exagerado”.

El precio de las burritas que costaban 60 lempiras ahora cuesta 65 el desayuno de 80 pasó a 85 o 90 lempiras.

Las vendedoras de comida elaborada también advierten que pronto vendrá la temporada de Semana Santa, en la que se consume mucho la sopa de tortas de pescado, y el precio también será afectado en relación a cómo se vendía en años anteriores.

En general la mayoría de los productos básicos han subido, y no se puede mantener los mismos precios y los clientes deben comprender, dijeron las cocineras.

Por su parte, autoridades del Gobierno, han anotado que no hay justificación en la subida de precios de los productos de la canasta básica y que se buscará sancionar a los especuladores, al tiempo que no se descarta un nuevo congelamiento, mientras expertos en economía recalcan que no es una buena medida. LB