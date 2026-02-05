Desarticulan en Honduras red de estafadores informáticos que robaban datos y realizaban transferencias de dinero

Tegucigalpa – Autoridades de Honduras desarticularon una red de estafadores informáticos que operaban desde distintos puntos del país y quienes mediante “phishing” y la creación de una página web que simulaba ser la plataforma de una entidad bancaria robaba información para realizar transferencias electrónicas de dinero desde distintos puntos del país.

El phishing es una técnica de ingeniería social donde ciberdelincuentes suplantan la identidad de empresas o personas de confianza para robar información confidencial (contraseñas, datos bancarios) a través de correos, SMS o sitios web falsos.

Esta red era conformada por Jennifer Daniel Pérez Guevara, Marco Tulio Pérez Mendoza, Jonathan Avacu Maldonado Zambrano, Daniel Eduardo Espinoza Ordoñez, Jessica Esperanza Pineda Melgar, Juan Carlos Pérez Velásquez y Sury Josary Ortiz Maradiaga, capturados en distintos departamentos y acusados por el delito de receptación de estafa informática.

El modus operandi de estas personas es que enviaban un enlace fraudulento a sus víctimas, quienes ingresaban sus datos personales y bancarios, información que captada por los miembros de esta red y utilizada posteriormente para hacer movimientos de dinero vía electrónica, desde distintos lugares de la nación.

Este tipo de hechos constituye delitos informáticos de carácter pluriofensivo, ya que afectan simultáneamente bienes jurídicos como el patrimonio, la privacidad, la seguridad de la información y la confianza en los sistemas financieros.