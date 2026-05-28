Desarticulan en Honduras célula delictiva dedicada a estafas informáticas

Tegucigalpa – El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática (FEPROSI) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) desarticuló una célula delictiva que se conformó para realizar estafas informáticas.

Las acciones de estafas se cometieron en detrimento de una empresa de envíos y logística y que era conformada por varios sujetos que fueron requeridos por equipos de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones.

Los detenidos son tres hombres y una mujer de las edades comprendidas entre los 26 y 29 años de edad, dos de ellos empleados de la empresa, a quienes se les supone responsables del delito de estafa informática continuada, daños a datos y sistemas informáticos y receptación de estafa en perjuicio de la seguridad de las redes y los sistemas informáticos de la compañía.

Conforme a las diligencias de agentes de la ATIC que investigan los delitos cibernéticos se determina que dos de los sospechosos valiéndose que tenían acceso al sistema informático de la empresa manipularon la información bancaria de clientes y la sustituyeron con las cuentas de los otros dos imputados a quienes les llegaban los depósitos.

En total se detectaron 63 transferencias electrónicas irregulares que fueron recibidas en las cuentas bancarias de los sospechosos que fungían como receptadores, ocasionando un perjuicio económico en la empresa de más de 2.1 millones de lempiras (L. 2, 112,148.51), todo esto en un período de noviembre de 2024 a abril de 2025, tras la auditoría efectuada. (RO)