Desarticulan centro de procesamiento de drogas de grupo criminal “Al Qaeda” en la capital

Tegucigalpa – En una operación de alto impacto, resultado de varias semanas de vigilancia, seguimiento e inteligencia, equipos especializados de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) desmantelaron un centro de almacenamiento, procesamiento y distribución de drogas vinculado al grupo criminal conocido como “Al Qaeda”, ubicado en la colonia Tepeyac de Tegucigalpa, en la capital hondureña.

– Una persona fue capturada y se decomisó un millonario lote de narcóticos en una bodega ubicada en la colonia Tepeyac, en la capital.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, este inmueble funcionaba como bodega principal para abastecer puntos de venta clandestinos, además de servir como centro de distribución de sustancias ilícitas hacia diversos establecimientos nocturnos localizados en el bulevar Morazán y otros sectores de la capital.

Durante la operación se detuvo a un joven de 22 años, quien presuntamente ocupa un rol operativo de relevancia dentro de la organización “Los Al Qaeda”. El sospechoso fue sorprendido resguardando una considerable cantidad de droga lista para ser distribuida.

Las autoridades informaron que el detenido será remitido al Ministerio Público para el debido proceso, bajo acusaciones relacionadas con tráfico ilícito de drogas y asociación para delinquir.

Entre lo decomisado se encontraron varios tipos de droga, entre ellos polvo blanco, supuesta cocaína y hierba seca, supuesta marihuana, almacenada y empacada para su distribución.

Destaca el aseguramiento de 44 paquetes que contienen marihuana tipo “Krispy”, cada uno con un peso aproximado de dos libras. Especialistas en narcóticos han señalado que esta variante es altamente cotizada en el mundo ilícito por su nivel de adicción y demanda entre consumidores urbanos.

Asimismo, la cocaína decomisada supera el kilo y medio de peso, por lo que se detalla que todo lo decomisado representa un valor estimado de varios millones de lempiras dentro del circuito de narcomenudeo.

Durante la inspección se aseguraron documentos contables que describen movimientos financieros, listados de distribuidores y puntos de venta, información considerada clave para la continuidad de las líneas investigativas.

También se decomisó un teléfono celular que será sometido a análisis forense y vaciado telefónico especializado, con el objetivo de extraer datos sobre rutas, contactos y coordinación interna de la estructura criminal. JS