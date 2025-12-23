Desarticulan banda delincuencial en poder de armas y presunta droga en Colón

Tegucigalpa– La Policía Nacional en una operación logró la captura de tres miembros de una estructura criminal, a quienes se les supone responsables de cometer varios ilícitos.

En esta operación policial se logró el decomiso de cuatro fusiles, cargadores, municiones y un paquete de droga

Según las investigaciones estos individuos pretendían desarrollar actividades de sicariato en el sector de Bonito Oriental, Colón

Las capturas fueron ejecutadas en la aldea Feo del municipio de Bonito Oriental Colón, mediante una operación de saturación, liderado por los agentes de investigaciones, con el apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), además la Dirección Nacional Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF).

Los detenidos serán puestos a las órdenes de los juzgados competentes acusados de varios delitos. IR