Desarticulan banda de «Taxis VIP» implicada en robos con violencia en la capital hondureña

Tegucigalpa – El Departamento de Delitos Contra la Propiedad de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con el apoyo de la División Anti-Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), efectuaron la captura de tres presuntos integrantes de una banda criminal dedicada al asalto de usuarios de transporte privado «Taxis VIP».

Los sospechosos están plenamente vinculados al robo a mano armada de un pasajero, hecho que cobró relevancia pública tras la difusión de videos de cámaras de seguridad donde se identificaba el vehículo en el que operaban un automotor marca Honda Fit, color rojo.

Las operaciones policiales permitieron la localización y captura de los siguientes ciudadanos:

El primer detenido es un ciudadano de 39 años, residente en la colonia San José de la Vega, Distrito Central. Fue capturado por el delito de robo con violencia o intimidación en perjuicio de un testigo protegido.

El segundo detenido es originario de Pespire, Choluteca, y residente en la colonia Concepción de Comayagüela, tiene una orden de captura pendiente por suponerlo responsable del delito de robo con violencia e intimidación.

El tercer detenido tiene 32 años, es originario de Tegucigalpa y residente en la colonia El Prado. Al igual que el anterior, cuenta con una orden de captura pendiente por el delito de robo con violencia e intimidación.

Según las investigaciones de la DPI, los capturados formaban parte de una estructura criminal que utilizaba la fachada de servicios de «Taxi VIP» para interceptar a las víctimas, despojándolas de sus pertenencias de valor mediante el uso de la fuerza y armas de fuego.

Los tres imputados ya han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para que se continúe con el debido proceso legal en su contra. (RO)