Desarticulan banda criminal denominada «Los Carro Loco» en Comayagüela

Tegucigalpa – La Policía Nacional de Honduras logró la desarticulación de una peligrosa banda criminal conocida como “Los Carro Loco”, integrada por tres individuos vinculados a supuestos delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego, porte ilegal de municiones y robo de vehículos.

Esta operación se llevó a cabo mediante una saturación policial y fue ejecutada por agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención N.3 (UMEP-3), en conjunto con equipos especializados de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL). Loarque, logrando la ubicación y captura de los sospechosos.

La intervención policial identificó a tres ciudadanos que, según las investigaciones preliminares, formaban parte de un grupo delictivo dedicado al robo de automotores y al suministro de sustancias ilícitas en diferentes colonias de Tegucigalpa y Comayagüela.

Los agentes que participaron realizaron inspecciones, decomisos y procedimientos legales conforme a lo establecido en la normativa penal vigente.

El primer detenido es un joven de 24 años, originario de Tegucigalpa y residente en la Colonia El Pedregal, es conocido bajo el alias de “El Pelón”, ostentando el rango de Homi dentro de la estructura criminal, durante su aprehensión se le decomisaron ocho proyectiles metálicos calibre 40 mm, color amarillo, todos sin percutir.

Asimismo, se detuvo a un segundo individuo de 42 años, originario de Tegucigalpa y residente en la Colonia Flor del Campo, quien presuntamente funge como Ranflero dentro de la organización delictiva. A este ciudadano se le incautaron varios envoltorios plásticos conteniendo hierba seca, supuesta marihuana, además de una pistola calibre 9 mm color negro, con empuñadura de caucho, un cargador metálico y cinco proyectiles sin percutir.

El tercer detenido, de 25 años, residente en la Colonia La Vega, identificado con el rango de Paisa, también transportaba varios envoltorios con supuesta droga marihuana al momento de su captura. Se le decomisó igualmente una pistola calibre 40 mm color gris, con empuñadura de caucho negro, un cargador metálico y seis proyectiles sin percutir.