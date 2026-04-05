Desarrollo Político e Institucional: Fuerzas Armadas de Honduras, 1949–1956

José S. Azcona

La historia política de las Fuerzas Armadas de Honduras es bastante más compleja de lo que la población muchas veces imagina. Es un tema que debe ser estudiado y compartido con profundidad para comprender mejor la naturaleza de nuestras relaciones institucionales y, al mismo tiempo, reflexionar sobre cómo construir un futuro en el que el profesionalismo y el respeto a la institución militar convivan con el fortalecimiento de nuestras instituciones y de nuestra sociedad democrática.

Nos referimos aquí a las Fuerzas Armadas como una institución independiente, ya que el origen político de las mismas fue guiado primariamente por los Estados Unidos, que durante la Segunda Guerra Mundial y el periodo de la temprana posguerra buscaron afianzar actores institucionales en defensa y seguridad que operaran de manera estructural e impersonal. Es decir, que no dependieran de alianzas con una facción política o partido, sino que funcionaran como un brazo armado del Estado.

La mayor oposición a este crecimiento de la institución militar provino del gobernante Tiburcio Carías Andino, quien hizo todo lo posible por evitar la construcción de un ejército independiente. Carías consideraba, con cierta clarividencia, que la existencia de una fuerza armada profesional y autónoma podría convertirse en un actor político que limitaría el campo de acción de su liderazgo personal y de su facción partidaria.

Con la llegada al gobierno del presidente Juan Manuel Gálvez en 1949, se implementaron políticas de apertura democrática e institucionalización del Estado, al reconocer que el sistema de mando personalista y caudillista ya no correspondía con los nuevos tiempos. Esto dio luz verde para que se iniciara la verdadera construcción de unas Fuerzas Armadas profesionales. La oposición política —en particular el Partido Liberal— veía este proceso como una oportunidad para crear un contrapeso institucional frente al dominio político del Partido Nacional. En la práctica, esto se reflejó en la exigencia de que los mandos de las zonas militares, conocidas como comandancias de armas, fueran ocupados por oficiales profesionales designados conforme a su escalafón militar, y no por nombramientos políticos del presidente de la República. Este paso resultó crucial para consolidar la legitimidad de las elecciones de 1954.

Sin embargo, el nacimiento de las Fuerzas Armadas estuvo acompañado de dos fenómenos estructurales que tendrían consecuencias en su evolución posterior. El primero fue la ausencia de una base intelectual y doctrinal sólida que orientara el proceso de profesionalización hacia una concepción plenamente democrática del poder militar. Aunque el modelo de referencia era el de los Estados Unidos —una fuerza subordinada al poder civil y con sentido de servicio público—, en Honduras este proceso fue necesariamente gradual, condicionado por un contexto político e institucional aún en construcción. En su lugar, se priorizó la organización, la disciplina y la capacidad operativa, aspectos que permitieron dotar al país de una fuerza militar moderna y cohesionada, aunque todavía carente de un marco doctrinal claramente definido.

Por ello, más que desarrollar una visión de apoliticidad democrática, las Fuerzas Armadas adoptaron una noción de sí mismas como garantes del orden, la estabilidad y la continuidad del Estado. Este enfoque, aunque limitado desde la óptica civil, respondió a una realidad nacional caracterizada por la fragilidad institucional y la falta de consensos políticos duraderos. En ese sentido, el Ejército asumió tempranamente un papel de árbitro, buscando mantener la estabilidad y evitar la desintegración del sistema político, en una época en la que las instituciones civiles carecían aún de madurez y fortaleza.

Las Fuerzas Armadas nacieron, así, con una dicotomía fundacional: proteger la institucionalidad democrática o garantizar la estabilidad social. Ambas metas, lejos de ser excluyentes, reflejaban las tensiones propias de un Estado en formación. De haber existido un liderazgo político más maduro, responsable e institucional, quizá se habrían limitado los espacios para que el estamento militar interviniera en la vida pública. Sin embargo, debe reconocerse que la prudencia y el equilibrio institucional no abundaban tampoco entre los dirigentes civiles, en una cultura política marcada por la anarquía, el personalismo y el uso de la fuerza como mecanismo de resolución de conflictos. En este contexto, las Fuerzas Armadas desempeñaron un papel de contención y equilibrio que, aunque imperfecto, contribuyó a preservar la unidad nacional en momentos de crisis.

Entonces, las condiciones estaban dadas para una intervención cuando se produjera un debilitamiento de la capacidad institucional del gobierno. El gobierno surgido de las elecciones de 1954, o el fracaso de estas, carecía tanto de legitimidad institucional como de legitimidad popular. Ello abrió la puerta a la primera irrupción de las Fuerzas Armadas como actor político independiente, manifestada en el golpe de Estado de 1956, que marcaría el inicio de una nueva etapa en la historia política de Honduras.