Desarrollo Económico garantiza abastecimiento de frijol, pero no descarta importar

Tegucigalpa – La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) no prevé un desabastecimiento de frijol en el corto plazo pese a la sequía, ya que los inventarios del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), superan la meta establecida para este año.

No obstante, las autoridades afirmaron que están preparadas para importar granos básicos si las condiciones climáticas lo requieren.

El viceministro de Comercio Interior de la SDE, Fernando Fortín, informó que las bodegas del IHMA cuentan con un nivel de almacenamiento superior al proyectado, luego de que se fijará como objetivo la compra de 55 mil quintales de frijol.

Según indicó, las reservas actuales se encuentran entre un 10 y un 15 % por encima de esa meta.

«Podemos darle garantía al pueblo hondureño de que estamos abastecidos. Además, estamos preparados para hacer cualquier tipo de importación que permita equilibrar el mercado», expresó el funcionario.

A su criterio, la medida solo se aplicaría en caso de que la sequía provoque un desabastecimiento o afecte significativamente la producción nacional.

Fortín explicó que la prioridad del Gobierno será adquirir toda la producción nacional disponible antes de recurrir a las importaciones.

También indicó que la SDE y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) ya han identificado posibles mercados internacionales como parte de un plan preventivo ante los efectos del cambio climático.

Respecto al frijol almacenado presuntamente, el viceministro señaló que la investigación continúa, por lo que esos inventarios aún no pueden ser descartados mientras concluyen las diligencias. AD