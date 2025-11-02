Desarrollan Mesa Interinstitucional sobre Tortura y Otros Tratos Crueles

Tegucigalpa – La Comisión Interventora de las Fuerzas Armadas en el Sistema Penitenciario Nacional (SIPENA), participó en la reunión de trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos.

Lo anterior se desarrolló en el marco de la Mesa Interinstitucional sobre Tortura y Otros Tratos Crueles.

Para ello, se contó con la participación de representantes de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Congreso Nacional, Secretaría de Seguridad, Poder Judicial, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICEST).

«Estas labores son con el propósito de avanzar en la elaboración del reglamento y plan de trabajo conjunto», expresó el Coronel Luis Rosales Cardoza.

Asimismo, es importante mencionar que la militarización de los Centros Penitenciarios en Honduras fue una medida de carácter excepcional para garantizar el orden y la seguridad de la población penitenciaria».

Sin embargo, «el Estado ha iniciado un proceso progresivo de desmilitarización, en cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos y de las recomendaciones de los órganos de tratados, incluido el Subcomité para la Prevención de la Tortura».

En este contexto, dijo el Coronel Rosales Cardoza que se está fortaleciendo la profesionalización del personal civil penitenciario a través de la Carrera Penitenciaria».

«Entre 2023 y 2024 se graduaron 58 oficiales y 3,338 agentes penitenciarios, y se prevé la graduación de 22 oficiales y 86 agentes adicionales para finales de 2025», agregó.

«Además, en julio de 2024 se realizó el Primer Concurso de Homologación y Ascenso, mediante el cual 55 agentes fueron promovidos», resaltó.

«Estas acciones reafirman el compromiso del Estado con la consolidación de un sistema penitenciario civil, técnico y respetuoso de los derechos humanos, orientado a la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad», puntualizó. JS