Desaparecidos: un fantasma del pasado con decenas de casos en el presente

Tegucigalpa – A la sombra de un fantasma del pasado Honduras acumula en el presente 167 casos de personas desaparecidas, un incremento del 10 % respecto a los primeros cuatro meses del año anterior, según cifras oficiales.

– Para muchos defensores de derechos humanos los casos de desaparecidos también están “desaparecidos de la agenda estatal” ya que el país no tiene una agenda clara en materia de prevención de este flagelo.

De acuerdo a datos de la Dirección de Investigación Policial (DPI), brindados a Proceso Digital, desde el 01 de enero al 20 de abril del 2026 se registran 167 expedientes investigativos de personas desaparecidas en el territorio nacional.

Lo anterior revive un fantasma del pasado de Honduras cuando en las décadas de los 80 y 90 se registraron 184 casos de personas desaparecidas, según estadísticas del gubernamental Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), en un informe presentado por su entonces titular Leo Valladares.

Tanto en el pasado como en el presente se estima que la cifra es mayor ya que muchos de los casos no son denunciados por los familiares por diversos factores, como el miedo a represalias o intimidación.

Para muchos defensores de derechos humanos los casos de desaparecidos también están “desaparecidos de la agenda estatal” ya que el país no tiene una agenda clara en materia de prevención de este flagelo.

Causas

La subinspectora de policía, Dania Palma, dijo a Proceso Digital que entre las principales causas en los expedientes investigativos de personas desaparecidas se identifican: problemas intrafamiliares, idas o escape con parejas y autosecuestros.

Detalló que los 167 expedientes investigativos de personas desaparecidas abiertos en el 2026 un total de 103 se resolvieron, los 64 casos restantes permanecen en investigación.

Destacó que entre las 167 personas desaparecidas se contabilizan 85 mujeres, de los cuales 53 casos se resolvieron.

Dentro de estos casos se contabilizan las de menores desaparecidos que en muchos de los expedientes se identificó que se fueron de sus casas con una pareja.

Pese a que se han resuelto 103 casos, se trata de un aumento de casos de personas desaparecidas del 10 % respecto al año anterior, lamentó la funcionaria policial.

Hugo Maldonado, titular del Codeh.

“Un fantasma del pasado”

De su parte, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de Derechos Humanos (Codeh), dijo a Proceso Digital, que se revivió “un fantasma del pasado” ya que en las décadas de los 80 las desapariciones eran impulsadas desde el Estado y ahora las estructuras criminales imitan estás prácticas, incluso con uniformes de cuerpo de seguridad nacional.

La única diferencia es que ahora las estructuras criminales fabrican estos uniformes en sus talleres, dijo al tiempo que lamentó la ausencia de cifras en este tema ya que la mayoría de casos no son denunciados.

Si en los años 90 se hubiese creado una política pública para atender este tema, no se tuvieran estas cifras, reprochó.

Sin embargo, dijo que no es tiempo para lamentarse sino para actuar, por lo que exhortó a los cuerpos de seguridad a frenar este flagelo en la sociedad hondureña.

La mutación de las estructuras criminales es muy similar a las prácticas del Estado, es por ello que solo se conoce que en algunos casos llegó un carro sin placas y se llevó a una o varias personas y después nunca se volvió a saber de ellas, dijo el defensor de derechos humanos.

Con base en lo anterior, exhortó a fomentar la cultura de la denuncia ya que muchos de los casos de personas desaparecidas nunca se llegan a conocer por la falta de una denuncia pública.

El caso de los garífunas desaparecidos en Triunfo de la Cruz, nunca tuvo respuestas.

729 niños desaparecidos

De acuerdo a estadísticas del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), que cita a la DPI, entre el año 2022 y 2025 es decir en 44 meses Honduras registró la desaparición de 729 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

La información establece que la desaparición de niñas, niños y adolescentes es un fenómeno en crecimiento si se toma en cuenta que, en el 2022 desaparecieron 176 personas menores de 17 años, 188 en el 2023, 238 en el 2024 y 127 entre enero y agosto del 2025.

Los casos registrados, por ese ente policial, indican que, durante ese periodo de 44 meses, 532 niñas, que representan el 73 % de los casos resultaron desaparecidas por diferentes causas, es decir, un promedio 12 por mes, mientras que 197 que, representan el 27 %, son niños, para un promedio mensual de 5 víctimas.

Cándida Maradiaga del Conadeh.

“Voz de alerta”

Cándida Maradiaga, coordinadora de la Defensoría de la Niñez y Familia del Conadeh, expresó que es preocupante la desaparición de niñas y niños en el país por cuanto es un fenómeno que compromete y pone en riesgo su vida e integridad física de este sector vulnerable de la población hondureña.

Esto es una “voz de alerta” para las autoridades y la población general para que se tomen los correctivos y prevenir que más niños y niñas, como los casos de los últimos días, sigan ocurriendo.

Calificó de importante que se generen entornos protectores tanto a nivel de la familia como de la escuela y la comunidad para prevenir que los perpetradores de este tipo de delitos continúen haciendo de las suyas, secuestrando, desapareciendo, raptando o sustrayendo a niños y niñas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en nuestro país.

Es importante tomar acciones preventivas para que las niñas, niños y adolescentes, en nuestro país, se encuentren en entornos o espacios protectores, reiteró.

Recomendó generar protocolos, en los centros educativos, para evitar que quienes cometen este tipo de actos delictivos encuentren “caldo de cultivo” para seguir poniendo en riesgo la integridad y la vida de la niñas, niños y adolescentes.

Wilmer Vásquez, de la red Coiproden.

242 casos de menores desaparecidos sin información

El director de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), Wilmer Vásquez, advirtió que existen 242 casos de menores desaparecidos en los últimos años de los cuales no se tiene ninguna información.

El defensor de los derechos de la niñez, indicó que en los últimos años se registran al menos entre 240 y 242 casos de niños y adolescentes desaparecidos de los que no se tiene información, muchos de ellos vinculados a rutas migratorias. A esto se suma la preocupación por la trata y tráfico de menores, fenómenos sobre los cuales dijo no existen datos oficiales claros ni registros actualizados.

De acuerdo a Vásquez, más allá de los casos de menores cuyo paradero se desconoce, existe una exclusión sistemática reflejada en la falta de inversión pública. “Los niños están desaparecidos del presupuesto de la República”, afirmó y señaló que esta omisión impacta directamente en la protección de sus derechos.

“Sin recursos suficientes, difícilmente se podrá avanzar en la agenda de niñez”, aseveró al tiempo que reprochó la reducción presupuestaria a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) en el proyecto de Presupuesto 2026, señalando que esta institución requiere entre 700 y 800 millones de lempiras para operar en los 18 departamentos del país.

El caso de Angie, una verdadera incognita.

Casos emblemáticos

Honduras cuenta con una larga lista de personas desaparecidas, Proceso Digital enlista algunos de los casos más emblemáticos:

Enoc Pérez desapareció desde el año 2019 en hecho violento en el que falleció su abuelo y un tío del menor.

Martha Matute, una joven madre de 31 años desaparecida desde el 2017.

Angie Peña desaparecida en la paradisiaca isla de Roatán desde el 01 de 2022.

Belkis Suyapa Molina (23) desapareció misteriosamente desde el 21 de julio del año 2023.

En esta lista no se puede olvidar el caso de los cinco líderes de la comunidad garífuna desaparecidos desde 18 de julio del año 2020, Alberth Centeno, Milton Martínez, Suami Aparicio, Gerardo Róchez, Junior Juárez, su comunidad sigue a la espera de que el caso se esclarezca y que aparezcan. RO