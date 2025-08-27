Desaparece pescador en alta mar

Tegucigalpa- Un pescador que zarpó de Útila a las 7:00 de la noche con destino a West End, Islas de la Bahía, se encuentra desaparecido en altamar.

La persona desaparecida fue identificada por sus familiares con el nombre de Níquel.

De acuerdo con la información de los familiares, el hombre hizo una llamada para reportar que su embarcación tipo panga de color rojo, se hundía.

Desde entonces, no se volvió a saber de él, detalló uno de sus familiares.

Tras recibir la alerta, las autoridades han realizado la búsqueda, pero hasta el momento, no han sido fructuosas.

El 20 de julio desapareció en alta mar la embarcación Lucky Lady con 18 tripulantes, hasta el momento se desconoce su paradero. IR