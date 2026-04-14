Desalojan a vecinos de la Miguel Pavón que mantenían bloqueada la 33 calle de SPS

San Pedro Sula- Luego de mantenerse protestando durante la mañana en la 33 calle de San Pedro Sula, elementos policiales desalojaron a los manifestantes que se mantenían bloqueando el paso y causando un fuerte congestionamiento entre La Lima y la ciudad industrial en el departamento de Cortés.

Los vecinos, quienes no se interpusieron en el proceso de desalojo, salieron a las calles nuevamente exigiendo a las autoridades municipales el mejoramiento en el servicio de agua.

Con pancartas que exigían al alcalde Roberto Contreras que reparará las tuberías, pobladores empezaron a quemar llantas en la calle bloqueando el paso vehicular.

“Tenemos más de un año en esta crisis sanitaria que vivimos en la residencial Miguel Ángel Pavón, la municipalidad no puede desvincularse ni negar que hay una responsabilidad”, dijo una de las manifestantes.

En ese sentido, los agentes policiales llegaron al sector y desalojaron a los manifestantes que mantenían un caos vehicular en la zona.

Los agentes policiales utilizaron una tanqueta de agua para apagar las llantas que mantenían bloqueada la carretera. IR