Desafío: ningún país volvió a restablecer vínculos con Taiwán tras ruptura diplomática

Tegucigalpa (Por Aarón Dubón) – Más de tres años después de que Honduras rompiera relaciones diplomáticas con Taiwán -23 de marzo de 2023- para establecer vínculos con la República Popular China, el debate sobre un eventual restablecimiento de la relación con Taipéi ha vuelto a cobrar fuerza.

-Gobierno hondureño continúa analizando si volver a Taiwán o quedarse con los vínculos con China.

Mientras especialistas en relaciones internacionales, diplomáticos y analistas consideran que Honduras todavía está a tiempo de corregir el rumbo y recuperar la relación con Taiwán.

Por su parte, el Gobierno sostiene que cualquier decisión será tomada únicamente con base en el interés nacional, descartando que responda a promesas de campaña, presiones internacionales o valoraciones ideológicas.

La decisión de retomar la diplomacia con el país asiático representaría un movimiento nunca antes visto en la región Latinoamericana, donde ningún país ha vuelto a reconocer su independencia una vez establecen vínculos con las misiones de Pekín.

Javier Meléndez.

Acuerdos con China siguen bajo revisión

La falta de transparencia en los acuerdos firmados con Pekín es uno de los principales cuestionamientos planteados por especialistas que han seguido de cerca la política exterior china en América Latina.

Javier Meléndez, investigador especializado y fundador de Expediente Abierto, en conversación con Proceso Digital dijo que el hermetismo alrededor de estos convenios no representa una excepción, sino una característica recurrente de la estrategia diplomática de China.

“Cuando nosotros vemos el tema de China encontramos patrones recurrentes, y uno de ellos es la no transparencia. En países centroamericanos, Bolivia o Ecuador los contratos, préstamos y concesiones permanecen bajo candado porque China exige que esos acuerdos no sean divulgados”, afirmó.

A juicio del analista, esa práctica impide que la sociedad conozca los compromisos adquiridos por los gobiernos y dificulta evaluar los beneficios reales de las inversiones anunciadas.

“No veo ninguna razón para que esos acuerdos no se conozcan. Lo indicativo es que los chinos no quieren que la sociedad y los medios entiendan de qué se tratan los compromisos que adquiere cada país”, señaló.

Meléndez sostuvo que la experiencia de varios países latinoamericanos muestra que este tipo de relaciones suele traducirse en altos niveles de endeudamiento, incumplimientos en proyectos de infraestructura y contratos cuyos términos permanecen reservados.

Incluso recordó casos nacionales como el proyecto hidroeléctrico Patuca III, donde, según indicó, existieron cuestionamientos por la poca información pública disponible sobre los términos de contratación.

Un balance económico que genera dudas

Más allá de la transparencia, el investigador considera que los resultados comerciales obtenidos por Honduras tras el establecimiento de relaciones con China tampoco justifican el cambio diplomático realizado en 2023.

Según explicó, Centroamérica mantiene un déficit comercial cercano a los 18 mil millones de dólares con China y Honduras figura entre los países con mayor desequilibrio en esa relación.

“China quiere vender mucho. La promesa de acceder a su mercado normalmente termina siendo un acceso marginal, mientras el verdadero objetivo siempre ha sido aislar diplomáticamente a Taiwán”, afirmó.

A su criterio, una vez que los países rompen relaciones con Taipéi, las promesas de inversión y cooperación suelen avanzar con mucha más lentitud de lo anunciado inicialmente.

¿Todavía hay espacio para volver con Taiwán?

La posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas con Taiwán divide opiniones, aunque varios analistas consideran que Honduras aún conserva margen para reconsiderar su política exterior.

Meléndez sostuvo que el país todavía no ha adquirido compromisos irreversibles con la República Popular.

“Lo de China sigue siendo fundamentalmente promesas de infraestructura y de inversión. Honduras todavía tiene tiempo para decir: esto no resultó”, expresó.

El investigador considera que un eventual restablecimiento de relaciones con Taiwán tendría un fuerte impacto geopolítico.

“Honduras podría convertirse en el primer país que revierte una decisión de este tipo. Sería un golpe estratégico muy fuerte para China porque nunca ha ocurrido un caso similar”, afirmó.

En una línea similar se pronuncia el analista en derecho internacional y diplomacia Graco Pérez, quien recuerda que el restablecimiento de relaciones con Taiwán fue una promesa de campaña del ahora presidente Nasry Asfura.

(LEER) “¿Qué resultados nos dejó China?”: Ministro de Comunicación, José Argueta

“Hemos visto más de dos años de relación con China que no han traído beneficios al país. En cambio, Taiwán mantiene apertura y podría ofrecer resultados inmediatos”, sostuvo.

Pérez considera que una nueva relación con Taipéi podría reactivar sectores productivos como la industria camaronera, además de abrir oportunidades de cooperación tecnológica, educativa y sanitaria.

“Paraguay es un ejemplo. Allí existen universidades tecnológicas, transferencia de conocimiento, digitalización de servicios de salud, apoyo a la agricultura y programas de formación profesional que Honduras perfectamente podría replicar”, indicó.

A su juicio, el país está dejando pasar una oportunidad para fortalecer áreas estratégicas que podrían traducirse en generación de empleo y crecimiento económico.

Una tercera visión: priorizar los intereses de Honduras

No todos los especialistas consideran que Honduras deba elegir entre Pekín y Taipéi.

El diplomático y analista Ramón Custodio plantea que el país debería construir una política exterior basada exclusivamente en sus propios intereses, sin responder a las exigencias de ninguna de las dos partes.

“Si otros países mantienen relaciones diplomáticas con China continental y relaciones comerciales con Taiwán, ¿por qué Honduras no puede hacerlo?”, se cuestionó.

Custodio sostiene que el debate no debe centrarse en las preferencias de China o Taiwán, sino en aquello que resulte más conveniente para los hondureños.

“No debemos regirnos por los intereses de ninguna persona natural o jurídica, ni tampoco por los intereses de otros países. Debe prevalecer el bien común y los intereses nacionales”, afirmó.

El exdiplomático también considera que Honduras debe actuar con mayor independencia en materia de política exterior.

“No somos una provincia de China continental ni de Taiwán. Somos un Estado soberano y debemos establecer nuestras propias reglas del juego”, agregó.

Mireya Agüero, canciller de Honduras.

Gobierno descarta decisiones ideológicas

Frente a las opiniones de los analistas, la posición oficial mantiene un tono más prudente.

La canciller Mireya Agüero confirmó que el Gobierno aún evalúa los acuerdos firmados con China y reconoció que aún falta revisar documentación relacionada con alianzas público-privadas y compromisos suscritos con el sector privado.

No obstante, dejó claro que la decisión final no responderá a criterios políticos o electorales.

“La resolución sobre volver a mantener relaciones con Taiwán o quedarse con las actuales con China se basará en el interés nacional y no en decisiones nostálgicas, promesas de campaña o ideológicas”, aseguró.

La ministra explicó que el análisis contempla aspectos comerciales, económicos, políticos y estratégicos, además del peso que China representa dentro del escenario internacional como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Asimismo, rechazó que la decisión pueda estar influenciada por Estados Unidos u otro actor internacional.

“La decisión se tomará en Tegucigalpa”, afirmó.

Agüero también confirmó que el Gobierno ha sostenido conversaciones con autoridades chinas, quienes manifestaron preocupación por versiones sobre supuestos contactos entre funcionarios hondureños y representantes taiwaneses.

Según la canciller, Honduras negó que dichos encuentros hayan ocurrido y reiteró que cualquier determinación será anunciada únicamente cuando concluya el proceso de evaluación.

El ministro de comunicaciones, José Argueta.

Choque de perspectivas gubernamentales

Pese a la perspectiva más “neutra” de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el ministro de Comunicación y Estrategia, José Augusto Argueta reiteró que los vínculos con el gigante país asiático no han traído ningún beneficio a Honduras.

En una entrevista con Proceso Digital, el miembro del gabinete de Asfura, fue tajante con su rechazo hacia los vínculos comerciales adquiridos por Honduras.

“¿Qué resultados nos dejó China?”, hasta el momento ni uno, el único resultado es que perdimos miles y miles de empleos en la zona sur por el tema de los camarones, aseguró el secretario.

“Usted no puede decir “está obra es algo que nos dejó China”; yo solo me estoy basando por lo que hay y por lo que no hay, no podemos irnos por una agenda ideológica o romántica”, insistió el alto funcionario.

“¿Qué proyectos claros hay para el pueblo hondureño hoy”, se interrogó el ministro Argueta sobre China en Honduras y él mismo respondió “ninguno”.

El entrevistado señaló que la visión del presidente Asfura es que su una agenda bilateral o una de trabajo con otra nación nos va a dar resultados, pues nos sentaremos a hablar

Una decisión sin precedentes

Mientras analistas consideran que el país todavía tiene margen para recuperar la relación con Taiwán y aprovechar nuevas oportunidades de cooperación, el Gobierno insiste en que cualquier decisión deberá responder exclusivamente a los intereses estratégicos de Honduras.

Sea cual sea el desenlace, la determinación marcará un precedente.

Si Honduras decide restablecer relaciones con Taiwán, se convertiría en el primer país en revertir un reconocimiento diplomático otorgado a la República Popular China.

Si mantiene el vínculo con Pekín, el reto será demostrar que la apuesta realizada en 2023 puede traducirse en beneficios concretos para el desarrollo económico, comercial y político del país.

Por ahora, el debate permanece abierto y la decisión final continúa en manos del Gobierno hondureño. PD/AD