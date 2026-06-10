Derrumbes y deslizamientos afectan comunidades de Erandique, Lempira; autoridades llaman a extremar precauciones

Tegucigalpa- Las autoridades reportaron un derrumbe en la carretera que conduce al sur del departamento de Lempira, específicamente en la comunidad de Carrizal, municipio de Erandique, a la altura del sector conocido como La Clínica.

Ante esta situación, se recomienda a los conductores transitar con extrema precaución por la zona afectada, reducir la velocidad y atender las indicaciones de las autoridades y equipos de respuesta que permanecen en el lugar para garantizar la seguridad vial.

Asimismo, debido a los deslizamientos registrados en la comunidad de La Laguna, también en el municipio de Erandique, se llevaron a cabo trabajos de intervención con el apoyo de la empresa privada y en coordinación con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), con el propósito de restablecer las condiciones de seguridad y reducir los riesgos para la población.

Las autoridades señalaron que estas emergencias están asociadas a las condiciones meteorológicas provocadas por la influencia de la tormenta tropical Cristina, la cual continúa favoreciendo el ingreso de humedad desde el océano Pacífico hacia el territorio nacional.

Como resultado de este fenómeno, se prevé abundante nubosidad, vientos racheados y precipitaciones débiles a moderadas de forma dispersa en gran parte del país, condiciones que podrían incrementar la saturación de los suelos y generar nuevos derrumbes o deslizamientos en zonas vulnerables.

Ante este pronóstico COPECO exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar transitar por áreas de riesgo y reportar cualquier emergencia a las autoridades competentes.LB