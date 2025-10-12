Derrumbes y calles anegadas dejan lluvias nuevamente en la capital hondureña

Tegucigalpa – La fuerte lluvia registrada la tarde de este domingo dejó como resultado derrumbes, viviendas cedidas y calles anegadas y fuertes congestionamientos en varios puntos de la ciudad capital.

–Copeco elevó a alerta roja el departamento de Francisco Morazán.

Las lluvias y chubascos moderados y fuertes con actividad eléctrica en el Distrito Central provocaron que varios tragantes se obstaculizan e incluso en el anillo periférico hubo un par de accidentes viales.

En la colonia El Prado, a la altura del hospital Mario Mendoza, la calle se inundó y la parte baja de los puentes a desnivel en esa zona presentaron fuerte acumulación de agua.

En la colonia 21 de octubre también las calles se han convertido en ríos producto del fuerte aguacero. pic.twitter.com/kKR3pyLEH1 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) October 12, 2025

Asimismo, el bulevar Kuwait y Fuerzas Armadas presentaban saturación de agua.

Las autoridades policiales volvieron a cerrar el retorno del bulevar FFAA hacia la colonia 21 de febrero por derrumbes que se registran en la zona y evitar mayores daños.

En el centro de la capital el agua anegó las calles que se volvieron intransitables.

Igualmente, en la zona del Country y la colonia 21 de octubre se registra un fuerte congestionamiento de agua en las principales calles.

Lluvias provocan que las calles se conviertan en ríos en el centro de la capital. pic.twitter.com/mRdE41wsng — Proceso Digital (@ProcesoDigital) October 12, 2025

Asimismo, completamente inundadas se encuentran las calles que conducen hacia la estación del Cuerpo de Bombero de la colonia El Carrizal.

Se recomienda a los conductores que transitan por la zona tomar precauciones.

Un derrumbe destruyo viviendas en el barrio El Pastel, en la capital.

Familias afectadas pidieron ayuda al alcalde capitalino para poder reconstruir sus viviendas.

«Alcalde, yo sé que usted nos está escuchando, que usted es buena persona y necesitamos ayuda», manifestó una de las habitantes de la zona.

En el sector de El Country también es afectado por las lluvias. pic.twitter.com/u0XRhAEsdI — Proceso Digital (@ProcesoDigital) October 12, 2025

En otros sectores de la capital se registran derrumbes como en el anillo periférico y la colonia Canaán por lo que piden precaución a los conductores.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copero), pronostica más lluvias para este domingo, lunes y martes en casi todo el país debido al desplazamiento de una vaguada y el ingreso de una onda tropical. IR