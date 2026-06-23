Derrumbe y posterior incendio en bodegas del Anillo Periférico deja varios atrapados

Tegucigalpa – Un derrumbe de un cerro seguido de un incendio se registró en unas bodegas ubicadas en el Anillo Periférico, a la altura del desvío hacia la colonia Loarque, en la capital hondureña.

– Se presume que hay cinco personas atrapadas en la bodega, aunque el Cuerpo de Bomberos no ha podido encontrar a alguien.

– Al menos tres personas que habían quedado atrapados en el siniestro fueron rescatadas con vida.

De acuerdo con información preliminar, el colapso del terreno provocó la destrucción de varias estructuras dentro de un complejo de bodegas, lo que posteriormente generó un incendio de gran magnitud en el área afectada.

De manera preliminar se reporta la posible existencia de personas soterradas, por lo que equipos de emergencia han intensificado las labores de búsqueda y rescate en la zona. Las primeras informaciones indican que sería dos las personas han quedado atrapadas en la bodega que tomó fuego luego del derrumbe.

Al lugar del suceso llegó el esposo de una de las personas soterradas y rompió en llanto porque su esposa no le contesta el teléfono celular, añadió que él horas antes la había pasado dejando en su puesto de trabajo.

Varias unidades del Cuerpo de Bomberos, ambulancias del sistema de emergencias y agentes de la Policía Nacional y Fuerza Armadas, se encuentran en la zona y han acordonado todo el sector para facilitar el trabajo de socorro y restringir el acceso vehicular.

Las autoridades confirmaron además el cierre total del paso por el Anillo Periférico en ese tramo, mientras se desarrollan las operaciones de atención de la emergencia.

Se presume que hay cinco personas atrapadas en la bodega ya que uno de ellos logró contactarse con su familia asegurando que estaba en compañía de otros cuatro, mientras continúan las labores de evaluación y rescate en el sitio.

Además se reporta daño a varios vehículos que estaban estacionados en el lugar.

Después de varias horas de labores de los cuerpos de socorro se logró rescatar sanos y salvos a varios empleados que habían quedado atrapados en el siniestro.

Seis equipos del Cuerpo de Bomberos ingresaron a la bodega con mascarillas puestas para encontrar a las personas atrapadas, aunque reportaron presencia de batería de litio, un dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica recargable, ampliamente utilizado por su alta densidad energética, peso ligero y larga vida útil.

Aunque el mayor riesgo es una fuga térmica de una reacción en cadena que provoca fuego rápido, intenso y muy difícil de apagar, con emisión de gases altamente tóxicos. LB