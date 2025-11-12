Derrumbe en la CA-5 por lluvias y densa neblina afecta la circulación vehicular

Comayagua- El temporal lluvioso que azota gran parte del país continúa causando estragos en varias zonas también pasa factura en la zona central, donde las intensas precipitaciones de las últimas horas provocaron un derrumbe a la altura del kilómetro 135 de la carretera CA-5, en las cercanías del municipio de Taulabé, Comayagua.

De acuerdo con reportes de las autoridades y conductores que transitaban por la zona, el desprendimiento de rocas y tierra es considerable, lo que ha generado obstrucción parcial de la vía y dificultades en el paso vehicular.

Además del derrumbe, se registra una densa neblina que reduce significativamente la visibilidad, principalmente en el sector de la aldea El Carrizal, lo que aumenta el riesgo de accidentes.

Las autoridades de tránsito y de gestión de riesgos recomiendan conducir con extrema precaución, mantener una velocidad moderada y evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las lluvias.

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que las precipitaciones continuarán en las próximas horas, producto de la masa de aire frío que sigue influyendo sobre el territorio nacional, por lo que se mantienen las alertas preventivas en varios departamentos.LB