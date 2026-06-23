Derrumbe en el Anillo Periférico obliga a investigar permisos y estudios de suelo, advierte vicepresidente del CICH

Tegucigalpa – El derrumbe registrado la mañana de este martes en una zona del Anillo Periférico de la capital, a la altura de la colonia El Loarque que provocó el colapso de varias bodegas y una emergencia que mantiene movilizados a los cuerpos de rescate, debe ser objeto de una investigación técnica especializada para determinar sus causas y verificar el cumplimiento de los requisitos legales y ambientales, señaló , el vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), Mario Matamoros.

Matamoros explicó que, de manera preliminar, una de las posibles causas del incidente podría estar relacionada con un problema típico de empuje de suelos, aunque enfatizó que cualquier conclusión debe sustentarse en estudios realizados por expertos en geotecnia y otras ramas de la ingeniería.

«Hay que hacer las investigaciones correspondientes con un equipo de especialistas y verificar que todos los permisos requeridos estuvieran en orden, tanto de construcción como ambientales. Antes de emitir cualquier opinión definitiva, deben pronunciarse los especialistas en la materia», manifestó.

El dirigente gremial recordó que existen estándares internacionales para los estudios de suelo y estabilidad de terrenos, los cuales deben cumplirse rigurosamente en todo proyecto de construcción para minimizar riesgos.

Asimismo, consideró que este tipo de percances debe servir como una alerta para autoridades, desarrolladores y constructores sobre la importancia de garantizar estudios técnicos adecuados del suelo y análisis integrales del territorio, a fin de prevenir deslizamientos o derrumbes que podrían derivar en tragedias humanas.

A renglón seguido se solidarizó con las personas que vivieron momentos de angustia y las familias que aún continúan sin saber de sus parientes deseando que no se registre ninguna víctima que lamentar.

El derrumbe generó alarma debido a que varias personas se encontraban dentro de las bodegas afectadas al momento del colapso. Según los reportes preliminares, numerosos ocupantes fueron evacuados sanos y salvos, sin que hasta ahora se registren personas lesionadas.

No obstante, los equipos de rescate continúan trabajando en la zona debido a que aún no se descarta la posibilidad de que haya personas atrapadas entre los escombros, por lo que la emergencia permanece activa y a la zona también llegaron retroexcavadoras para proseguir con las labores de búsqueda y evaluación de riesgos. LB