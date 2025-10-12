spot_imgspot_img
Nacionales

Derrumbe destruye vivienda en colonia capitalina

Por: Proceso Digital
foto archivo

Tegucigalpa– Un fuerte derrumbe provocado por las lluvias, dejó sin vivienda a una humilde familia en la colonia Mololoa en la capital.

Entre lágrimas, doña Mirna, dueña del hogar, pidió a las autoridades y al pueblo hondureño una pequeña ayuda que le permita recuperar su hogar.

Afirmó que gracias a Dios lograron salir de la vivienda al momento del estruendo.

Señaló que tiene 16 años de vivir en el lugar y hoy se queda sin casa, sin un techo.

La saturación del suelo, producto de las fuertes lluvias, mantienen una alerta roja en las zonas vulnerables de la capital.

Las autoridades han hecho llamados para que las familias que viven en zonas vulnerables tomen las medidas ante la saturación del suelo. IR

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024