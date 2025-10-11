spot_imgspot_img
Nacionales

Derrumbe deja 16 familias sin vivienda en colonia José Arturo Duarte

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa– Varias viviendas están a punto de colapsar producto de un derrumbe que afecta las mismas por lo que las familias fueron desalojadas del lugar.

El derrumbe conjugado con la falla que se ha activado en la zona ha provocado el temor de la población.

En la zona se ha generado el hundimiento de las viviendas y el deslizamiento de tierra dejó otras viviendas a punto de colapsar.

Las fisuras que hay en el suelo dejan inhabitable esa zona de Comayagüela.

Las familias afectadas han llegado a la zona para poder sacar algunas pertenencias y rescatar algo de la madera con la que están construidas y la lámina para buscar otro sector donde instalarse.

La zona afectada es la cuatro, según indicaron los afectados.

Las lluvias continuarán este sábado en gran parte del país producto del desplazamiento de una vaguada. IR

