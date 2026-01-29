Derrames cerebrales, una causa de muerte en aumento en Honduras

Tegucigalpa – Javier Lagos, neurólogo del Hospital Mario Catarino Rivas, señaló hoy que los derrames cerebrales son una causa de muerte en aumento en Honduras.

En la actualidad es la primera causa de incapacidad, razonó al tiempo que exhortó a tomar todas las medidas preventivas para evitar un derrame cerebral.

Anualmente se registran unos mil casos de infartos cerebrales, es decir arterias cerebrales tapadas, agregó.

En muchos casos los síntomas son súbitos, en otros no hay síntomas pero sí consecuencias, alertó.

Ante cualquier caso de esta patología se debe acudir al hospital lo más rápido posible, acotó.

Un derrame cerebral (o accidente cerebrovascular/ACV) ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo al cerebro, privando a las células de oxígeno y nutrientes y provocando su muerte en minutos, lo cual puede causar daño cerebral severo, discapacidad permanente o muerte.

Los tipos principales son el isquémico (por bloqueo de un vaso sanguíneo, el más común) y el hemorrágico (por la ruptura de un vaso sanguíneo).

Los síntomas incluyen debilidad repentina, confusión, dificultad para hablar o ver, y ante cualquier síntoma se debe acudir inmediatamente al hospital, insistió el galeno. (RO)