Dereck Moncada, “Gio” Puerto y “Machuca” Ramírez entre novedades para últimos partidos eliminatorios de la H

Tegucigalpa – El director técnico colombiano Reinaldo Rueda convocó a 29 jugadores para los últimos partidos de Honduras en las eliminatorias de Concacaf hacia el Mundial “United 2026”.

Entre las novedades están los delanteros Dereck Moncada del Olimpia, Erick “Gio” Puerto del Platense y Marlon “Machuca” Ramírez del Olancho FC.

🔥💙 Convocatoria final para las dos batallas rumbo a United 2026.



Los elegidos por el profesor Reinaldo Rueda, están listos para competir, creer y dejar el alma por las cinco estrellas.



180 minutos de un país unido, con un mismo latido, un mismo objetivo, llegar a la copa… pic.twitter.com/gzxPDsI349 — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) November 4, 2025

La “H” jugará el jueves 13 de noviembre ante Nicaragua en el estadio Nacional de Managua y el martes 18 ante Costa Rica en el estadio Nacional de San José.

Honduras es líder de su grupo con ocho puntos, seguido de Costa Rica con seis, Haití con cinco y Nicaragua con dos.

La lista de convocados:

Porteros: Edrick Menjívar (Olimpia), Luis “Buba” López (Real España) y Luis Ortiz (Motagua).

Defensas: Andy Nájar (Nashville SC de la MLS), Joseph Rosales (Minnesota United de la MLS), Getsel Montes (Herediano de Costa Rica), Franklin Flores (Real España), Luis Vega (Motagua), Devron García (Real España), Luis Crisanto (Motagua), Edson Palacios (Real España) y Marcelo Santos (Motagua).

Volantes: Carlos Pineda (Sporting de Costa Rica), Bryan Acosta (Nashville SC de la MLS), Jorge Álvarez (Olimpia), Deiby Flores (Al-Najma SC de Arabia Saudí), Kervin Arriaga (Levante), Raúl García (Lobos), Denis Meléndez (Motagua), Alexy Vega (Marathón) y José Mario Pinto (Olimpia).

Delanteros: Jorge Benguché (Olimpia), Yustin Arboleda (Olimpia), Romell Quioto (Al-Najma de Arabia Saudí), Luis Palma (Lech Poznan de Polonia), Marlon Ramírez (Olancho FC) y Dereck Moncada (Olimpia). AG