Derechohabientes se quejan de falta de sistema para entrega de medicamentos en IHSS

Tegucigalpa – Varios derechohabientes se quejaron este sábado por la falta de sistema para reclamar medicamentos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) del barrio La Granja en la capital hondureña.

Los derechohabientes expusieron que desde el viernes a las dos de la tarde el sistema dejó de funcionar y este sábado continuó de la misma manera.

Yo gasto en cuatro buses para venir a traer medicamentos y que me digan que no hay sistema, es el colmo, se quejó uno de los pacientes.

Otro paciente expuso que trabaja en el área de ventas y que no puede faltar a su trabajo dos días para reclamar medicamentos.

Otro derechohabiente dijo que madrugó para hacer fila desde las cinco de la mañana y no pudo reclamar sus medicamentos.

Varios pacientes se quejaron por esta problemática y pidieron a las autoridades resolver a la brevedad.

Las autoridades del IHSS no se han pronunciado sobre este hecho, pero en ocasiones anteriores han argumentado que cuando no hay sistema es que el mismo está recibiendo mantenimiento.

Todos los afectados reclamaron que están al día con el pago de la cuota del seguro social, pero este no cumple siquiera con la entrega de medicamentos. (RO)