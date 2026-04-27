Derechohabientes realizan largas filas para reclamar medicamentos y citas en el IHSS

Tegucigalpa- Largas filas se reportan este lunes en la farmacia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en la capital, donde muchos esperan desde altas horas de la madrugada para poder recibir sus medicinas y citas.

Los derechohabientes se apersonaron este lunes al centro asistencial ubicado en La Granja para poder reclamar medicamentos y citas.

Otros llegaron a realizarse sus exámenes en el laboratorio.

Mientras esperaban en las largas filas, los derechohabientes pidieron a las autoridades la contratación de médicos especialistas y compra de medicamentos.

Además, algunos denuncian supuestas acciones de personas inescrupulosas, quienes estarían vendiendo cupos para todo aquel que no desea hacer filas, evidenciando la necesidad de mayor control por parte de las autoridades. IR