Derechohabientes molestos por asueto en el IHSS

Tegucigalpa– Los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), reaccionaron molestos por la falta de atención este viernes en esa institución.

Durante la semana las autoridades del Seguro Social anunciaron que este viernes 6 de marzo no se iba atender porque se conmemora el día del trabajador del IHSS.

Sin embargo, muchos derechohabientes no se dieron cuenta y hoy se apersonaron a reclamar sus medicamentos o a cita médica programadas.

La mayoría de los afiliados que llegaron corresponden al interior del país, por lo que la molestia la dejaron notar con sus denuncias.

Los derechohabientes tienen que reprogramar las citas lo que implica que deben de viajar a sus lugares y regresar la próxima semana.

Igualmente, el llamado es a las autoridades ya que muchos medicamentos no han ingresado a la farmacia desde hace varias semanas.

“Yo vengo todas las semana para ver si ya ingreso la meformina y nunca hay”, dijo una de las derechohabientes que se presentó este viernes a reclamar su medicamento. IR